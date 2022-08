Κοινωνία

Έγκλημα στην Κυψέλη: Στη φυλακή ο δράστης - Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Προφυλακιστέος ο 37χρονος που έσφαξε στη μέση του δρόμου την 36χρονη.

Στην φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 37χρονος υπήκοος Μπαγκλαντές που σκότωσε με πολλαπλές μαχαιριές 36χρονη ομοεθνή του το απόγευμα της Κυριακής στην Κυψέλη.

Ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία και οπολχρησία απολογήθηκε χωρίς δικηγόρο και ενώπιον του Ανακριτή φέρεται να παραδέχθηκε το άγριο έγκλημα, το οποίο απέδωσε σε οικονομική διαφορά που είχε με το θύμα το οποίο φέρεται να του χρωστούσε ποσό 20 χιλιάδων ευρώ.

Ο κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε ότι είχε ερωτική σχέση με την 36χρονη.

