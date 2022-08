Ζώδια

Ζώδια: Οι αναδρομές και οι προβλέψεις της Τετάρτης

Με το βλέμμα στο παρελθόν, αναμνήσεις, αλλά και δρομολόγηση νέων δεδομένων θα κυλήσει η ημέρα. Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Η Τετάρτη μας «αναγκάζει» να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι. Πιθανόν να μας πλημμυρίσουν αναμνήσεις του παρελθόντος, να νοσταλγήσουμε περασμένες εποχές ή να θέλουμε να περάσουμε περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μας. Ακόμα και στα ερωτικά μας θα κάνουμε κάποιες σύντομες αναδρομές και θα ξαναθυμηθούμε πρόσωπα που μοιραστήκαμε τη ζωή μας κι ό,τι ζήσαμε μαζί τους. Επιπλέον, ίσως ασχοληθούμε περισσότερο με τον χώρο μας, για να τον συγυρίσουμε, να τον τακτοποιήσουμε ή να τον αλλάξουμε. Δεν αποκλείεται να διαθέσουμε επιπλέον χρόνο στην οικογένειά μας, να προστρέξουμε ή να συμβάλουμε στην επίλυση ενός ζητήματος ή να ανακαλύψουμε σε συρτάρια ή ντουλάπες παλιά αντικείμενα υλικής ή συναισθηματικής αξίας. Όσον αφορά στα ερωτικά μας, αναζητάμε τη μονιμότητα σε μια σχέση που θα μας παρέχει προστασία και φροντίδα. Επαγγελματικά, ακολουθούμε την πεπατημένη, είμαστε προσεκτικοί, συγκρατημένοι αλλά και πρόθυμοι να συνδράμουμε όπως μπορούμε.

ΚΡΙΟΣ

Δεν αποκλείεται να νιώσετε ότι «πνίγεστε» από τις οικογενειακές υποχρεώσεις που έχετε αναλάβει, ακόμα και να εκνευριστείτε, αν δείτε ότι κάποια οικεία σας πρόσωπα όχι μόνο έχουν επαναπαυτεί και περιμένουν από σας να κάνετε πράγματα, αλλά γκρινιάζουν κιόλας που δε γίνονται γρήγορα. Κάποια παράπονα πιθανόν να υπάρξουν και από τη δουλειά σας. Ερωτικά, ένα άτομο με το οποίο θα έρθετε κοντά μέσω του περιβάλλοντός σας φαίνεται ότι μπορεί να καλύψει αρκετές από τις ανάγκες σας, όχι όμως το πάθος κι αυτό είναι που σας κολλάει και δεν προχωράτε.

ΤΑΥΡΟΣ

Πολύ πιθανό να συζητήσετε με κάποια πρόσωπα του στενού συγγενικού σας κύκλου ένα γραφειοκρατικό θέμα ή μια δουλειά που σας απασχολεί και μάλιστα να τους ζητήσετε να σας κατευθύνουν ανάλογα ή να σας φέρουν σε επαφή, αν έχουν, με άτομα που γνωρίζουν αρκετά για το αντικείμενο που σας ενδιαφέρει. Ενδεχομένως, έτσι να γλυτώσετε χρόνο και ταλαιπωρία. Ερωτικά, θέλετε πρώτα να αποκτήσετε οικειότητα με ένα πρόσωπο πριν προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο και η συχνή επικοινωνία και επαφή που επιδιώκετε θα σας φέρουν όντως κοντά.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Το παν είναι να αποκτήσετε την ηρεμία σας, ώστε να μπορέσετε να έχετε καθαρό μυαλό για να βρείτε λύσεις ή να πάρετε αποφασίσετε για οικονομικά ή επαγγελματικά θέματα , κυρίως αν χρειάζονται ιδιαίτερο χειρισμό. Εύκολο όμως δεν είναι καθώς πολλά είναι αυτά που σας ταράζουν στις σχέσεις σας και κινδυνεύετε να κάνετε αψυχολόγητες και παρορμητικές ενέργειες που δε θα σας ωφελήσουν. Ερωτικά, υπάρχει έλξη με ένα πρόσωπο όμως στην παρούσα φάση δεν είστε σίγουροι αν θέλετε ή είστε σε θέση να προχωρήσετε περισσότερο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Η καλή σας σχέση με το παρελθόν μπορεί να σας βοηθήσει, ώστε να κάνετε μια σύγκριση με το παρόν και τις συνθήκες που βιώνετε, για να βρείτε λύσεις σε προσωπικά σας θέματα. Εφ’ όσον η μνήμη σας είναι το δυνατό σας σημείο, θυμηθείτε τι είχατε κάνει σε ανάλογη περίπτωση και ποια ήταν η εξέλιξη και τότε αποφασίστε. Επιπλέον, είναι πιθανή μια αλλαγή της εξωτερικής σας εμφάνισης. Όσον αφορά στα ερωτικά σας, σας παρουσιάζονται ευκαιρίες για κάτι καινούργιο. Αν αποβάλλετε κάποιες ανασφάλειες ή ενδοιασμούς, ενδεχομένως να δείτε πιο γρήγορα αποτελέσματα.

ΛΕΩΝ

Έχετε μια συναισθηματική φόρτιση και ίσως αισθάνεστε ότι προσπαθείτε άδικα και οι κόποι σας δεν αναγνωρίζονται ή δεν παίρνετε πίσω τα ανάλογα με αυτά που προσφέρετε στη δουλειά σας. Όμως, πιθανόν οι προσδοκίες σας να είμαι μεγαλύτερες απ’ όσες θα έπρεπε ή να υπάρχουν πράγματα που δε γνωρίζετε και τα συμπεράσματά σας να μην είναι σωστά. Μια αποκάλυψη πάντως θα σας κάνει να αλλάξετε άποψη. Ερωτικά, θέλετε ένα πρόσωπο, προτιμάτε όμως να μην του το δείξετε, πριν μάθετε αν το ενδιαφέρον είναι αμοιβαίο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Μια συζήτηση με ένα φίλο ή φίλη σας θα σας βοηθήσει να εξωτερικεύσετε συναισθήματα που κρατούσατε μέσα σας, αλλά εκτός από τη συμπαράστασή του, θα σας κάνει να δείτε τα πράγματα διαφορετικά. Αν μάλιστα το θέμα σας είναι ερωτικό, τότε ίσως πειστείτε να αφήσετε κατά μέρος τις πολλές αναλύσεις και υπολογισμούς και να κάνετε αυτό που λέει η καρδιά σας. Επαγγελματικά, μπορεί να έρθετε σε επαφή με κάποιους ανθρώπους, με τους οποίους έχετε κοινές αναφορές ή κινείστε στον ίδιο χώρο για να ερευνήσετε αν υπάρχουν προοπτικές συνεργασίας.

ΖΥΓΟΣ

Θα ασχοληθείτε με αρκετά επαγγελματικά ζητήματα και μάλιστα κάποια από αυτά θα είναι δύσκολα. Μπορεί μάλιστα το συναίσθημα να σας μπλοκάρει και να μην καταφέρετε να εκφράσετε την αντίθεσή σας ή να καταλήξετε σε μια απόφαση που δε σας ικανοποιεί απόλυτα, από την άλλη όμως δε δυσαρεστεί άλλους, οπότε γλυτώνετε έτσι γκρίνιες και παράπονα. Ερωτικά, ακόμα έχουν μείνει… υπόλοιπα ανάμεσα σε σας και ένα πρόσωπο με το οποίο έχετε παρελθόν και αν δεν τα κλείσετε οριστικά, δε θα προχωρήσετε παρακάτω. Σίγουρα πάντως υπάρχει σαφής βελτίωση στο συγκεκριμένο τομέα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Θα έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επαφή με κάποια πρόσωπα που είναι μακριά σας ή να εξερευνήσετε κάποια καινούργιες επαγγελματικές προοπτικές. Θα επεξεργαστείτε ιδέες για να βελτιώσετε τη δουλειά σας, θα πάρετε αρκετές πληροφορίες, θα συζητήσετε διάφορα με αρμόδιους και έτσι θα μπορέσετε να διαμορφώσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα για να ξέρετε πώς να κινηθείτε. Ερωτικά, αν δεν νιώθετε σίγουροι για την ανταπόκριση ενός προσώπου που σας ενδιαφέρει, θα κάνετε μεν κινήσεις να το πλησιάσετε, αλλά προσεκτικές για να μην εκτεθείτε.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Θα είστε πιο χαλαροί από ό,τι τις προηγούμενες μέρες, όμως αυτό δε σημαίνει ότι είστε και ξένοιαστοι. Η ανησυχία για την πορεία των επαγγελματικών ή των οικονομικών σας υπάρχει μέσα σας και ενδεχομένως να καταλήξετε ότι όσο πιο σταθεροί παραμένετε στα πλάνα σας και δεν ξεφεύγετε από τα όριά σας ή αποφεύγετε τις βιαστικές κινήσεις, τόσο πιο θετικά θα είναι τα αποτελέσματα. Ερωτικά, νιώθετε έτοιμοι να προχωρήσετε σε σοβαρή δέσμευση, όμως μην ξεχνάτε ότι τα «ζόρια» ξεκινούν, όταν περάσουν τα πρώτα μέλια κι έχει φύγει η έντονη επιθυμία.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Είστε δημοφιλείς κι η παρουσία σας προκαλεί το ενδιαφέρον, οπότε φέρνετε κοντά σας άτομα που θα ήθελαν να αποκτήσουν πιο στενή επαφή μαζί σας για επαγγελματικούς ή για κοινωνικούς λόγους. Ωστόσο, η δική σας επιφύλαξη είναι μεγάλη, ίσως από το φόβο μη σας εκμεταλλευτούν, οπότε δύσκολα θα αναπτυχθεί μια καινούργια συνεργασία ή φιλία. Κάποια παράπονα από τον άνθρωπό σας πιθανόν λόγω της πολύωρης απασχόλησής σας με τα επαγγελματικά σας δε θα τα γλυτώσετε. Αν είστε μόνοι, ίσως νιώσετε ότι ένα πρόσωπο προσπαθεί να σας μανιπιουλάρει συναισθηματικά για να σας τουμπάρει.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Μπορεί να νιώθετε ότι η δουλειά ή η καθημερινότητά σας να έχει γίνει μια βαρετή επανάληψη και με δεδομένο ότι έχετε μια έντονη εσωτερική ανησυχία, ενδεχομένως να βγάλετε μια περίεργη συμπεριφορά που θα προκαλέσει προβληματισμό. Όμως, είτε θα αρχίσετε να ψάχνετε για εναλλακτικές είτε θα κάνετε μια υποχώρηση και θα αποδεχτείτε έστω και προσωρινά την κατάσταση. Από την άλλη, ένα πρόσωπο μέσα στον εργασιακό σας χώρο ή σχετικό θα σας τραβήξει το ενδιαφέρον και πιθανόν να βρείτε ένα πλάγιο τρόπο να το πλησιάσετε.

ΙΧΘΥΣ

Έχετε πάρει τα πάνω σας αυτή την περίοδο και έχετε κάθε δικαίωμα να ελπίζετε τα καλυτέρα και για τα επαγγελματικά και τα προσωπικά σας. Είστε δημοφιλείς, τραβάτε την προσοχή αρκετών ανθρώπων και οι επιλογές σας συνεχώς αυξάνονται. Αν αποβάλλετε, μάλιστα, κάποιες ανασφάλειές σας και βγάλετε προς τα έξω περισσότερη αυτοπεποίθηση, αναδεικνύοντας τα ταλέντα σας, τότε η αλλαγή θα έρθει σύντομα. Φροντίστε, ωστόσο, να έχετε τη διαίσθησή σας οδηγό και να αποφύγετε πιθανές ταλαιπωρίες που θα σας χαλάσουν τη διάθεση ή θα ανακόψουν την ανοδική σας πορεία.

Πηγή: glance.gr

