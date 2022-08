Υγεία - Περιβάλλον

Προσωπικός Γιατρός: Ανοίγει η πλατφόρμα για Αττική και Νότιο Αιγαίο - Πώς γίνεται η αίτηση

Ανοιχτή για εγγραφές πανελλαδικά η πλατφόρμα από 1η Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά η διαδικασία εγγραφής.

Ανοίγει αυριο, 1η Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα για την εγγραφή των πολιτών που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους στον προσωπικό γιατρό στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

Υπενθυμίζεται ότι από 1η Αυγούστου η πλατφόρμα εγγραφής των πολιτών στον προσωπικό γιατρό είναι διαθέσιμη για όλες τις περιφέρειες, πλην Αττικής και Νοτίου Αιγαίου που ανοίγει αύριο. Για τις δύο αυτές περιφέρειες δόθηκε παράταση έως και σήμερα για τις εγγραφές των γιατρών στο σύστημα. Το σύστημα του προσωπικού γιατρού θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία αρχές του 2023.

Ειδικότερα, ο πληθυσμός που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με την ημεροχρονολογία γεννήσεώς του και ο ενήλικος πληθυσμός εγγράφεται στον προσωπικό γιατρό, τον οποίο επιλέγει ελεύθερα ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας ή διαμονής, από το σύνολο των εγγεγραμμένων στους σχετικούς, επικαιροποιημένους κάθε φορά, καταλόγους προσωπικών ιατρών, ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας.

Η εγγραφή σε προσωπικό γιατρό πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, είτε από τον πολίτη μέσω της πλατφόρμας εγγραφής πολιτών, είτε από το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της ΠΦΥ, ή τους προσωπικούς ιατρούς.

Ο πολίτης εγγράφεται σε προσωπικό γιατρό με τους εξής τρόπους:

1) μέσω της πλατφόρμας εγγραφής σε προσωπικό γιατρό (https://ehealth.gov.gr/p-rv/p), όπου η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ του πολίτη.

2) αυτοπροσώπως σε δομή υγείας Π.Φ.Υ. ή σε προσωπικό γιατρό, φέροντας μαζί του τον ΑΜΚΑ του και προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο.

Όλες οι αιτήσεις των πολιτών γίνονται αποδεκτές, μέχρι τη συμπλήρωση του νόμιμου ορίου των 2.000 εγγεγραμμένων πολιτών ανά γιατρό. Στην περίπτωση των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών γιατρών, γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις των πολιτών για εγγραφή αναλόγως του καθορισμένου ορίου που ο κάθε ιατρός έχει επιλέξει κατά τη σύμβασή του.

