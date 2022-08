Οικονομία

Πληθωρισμός: 11,1% στην Ελλάδα - 9,1% στην Ευρωζώνη

Πληθωριστικό σοκ στην ΕΕ. Ιστορικό υψηλό σε Γερμανία και Ιταλία. Οριακή κάμψη του πληθωρισμού στην Ελλάδα, δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τον Αύγουστο.

Οριακή επιβράδυνση του πληθωρισμού στη χώρα μας δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, με τις τιμές να έχουν αυξηθεί κατά 11,1% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 11,6% τον Ιούλιο, κατεβάζοντας ταχύτητα από το 12,1% του Ιουνίου, ενώ σύμφωνα με τη Eurostat είχε φτάσει στο 11,5% τον ίδιο μήνα, επιβραδύνοντας ελαφρώς από το 11,6% του Ιουνίου.

Στην ευρωζώνη, οι τιμές καταναλωτή επιτάχυναν σκαρφαλώνοντας σε νέο ρεκόρ, καθώς ενισχύθηκαν κατά 9,1% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, κι ενώ τον Ιούλιο είχαν αυξηθεί κατά 8,9%. Οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα φτάσει στο 9% ετησίως.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Αύγουστο (38,3%, έναντι 39,6% τον Ιούλιο), ακολουθούμενη από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (10,6%, έναντι 9,8% τον Ιούλιο ), μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (5,0%, έναντι 4,5% τον Ιούλιο) και υπηρεσίες (3,8%, έναντι 3,7% τον Ιούλιο).

ερμανία: Σοκ από το ιστορικό ρεκόρ του 8,8%

Ο πληθωρισμός στη Γερμανία επιταχύνθηκε σε υψηλό όλων των εποχών, λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών της ενέργειας, ενισχύοντας τις εκκλήσεις για μεγάλη αύξηση των επιτοκίων κατά τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την επόμενη εβδομάδα. Οι τιμές καταναλωτή στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, υπολογιζόμενες βάσει εναρμονισμένων προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσαν άλμα 8,8% τον Αύγουστο, συμβαδίζοντας με τη συγκλίνουσα εκτίμηση αναλυτών στο Bloomberg.

Το κόστος των τροφίμων και της ενέργειας οδήγησε στην εκτόξευση, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία, αν και ο αντίκτυπος αντισταθμίστηκε εν μέρει από την προσωρινή κρατική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης καυσίμων και των εξαιρετικά φθηνών μέσων μαζικής μεταφοράς. Αυτά τα μέτρα λήγουν σύντομα, υποδηλώνοντας ότι η αύξηση των τιμών θα επιταχυνθεί περαιτέρω. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της ευρωζώνης που ανακοινώνονται την Τετάρτη αναμένεται να παρουσιάσουν νέα αύξηση-ρεκόρ 9%, λένε αναλυτές.

Η Bundesbank βλέπει τον πληθωρισμό στη Γερμανία να αγγίζει περίπου το 10% το τελευταίο τρίμηνο του 2022 και θεωρεί τις προοπτικές εξαιρετικά αβέβαιες, λόγω της «ασαφούς κατάστασης» στις αγορές εμπορευμάτων -συνέπεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αυτή είναι η κύρια ανησυχία για την ήπειρο στο σύνολό της, με την ΕΚΤ να αντιμετωπίζει όχι μόνο την πρόκληση του πρωτοφανούς πληθωρισμού αλλά και τη συνακόλουθη συμπίεση του κόστους ζωής, που ορισμένοι αναλυτές λένε ότι έχει ήδη πυροδοτήσει ύφεση στο μπλοκ των 19 κρατών.

Ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ αναμένεται να αυξήσουν τα επιτόκια κατά μισή μονάδα στις 8 Σεπτεμβρίου, ορισμένοι διατύπωσαν την ιδέα μιας μεγαλύτερης αύξησης κατά 75 μονάδες βάσης, παρόμοια με τα πιο επιθετικά βήματα που έλαβε πρόσφατα η Federal Reserve.

Στο 6,5% επιβραδύνθηκε στη Γαλλία

Περισσότερο από το αναμενόμενο κατέβασαν ταχύτητα οι τιμές καταναλωτή στη Γαλλία τον Αύγουστο, κινούμενες ανοδικά κατά 6,5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα. Εναν μήνα πριν είχαν αυξηθεί κατά 6,8%, ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν άνοδο 6,7%.

Η μικρή μηνιαία πτώση οφείλεται στην επιβράδυνση των τιμών ενέργειας. Ο μηνιαίος πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,4%, με τις τιμές της μεταποίησης και των τροφίμων να ανακάμπτουν. Ωστόσο, η ενέργεια συνέχισε να οδηγεί την άνοδο, με ετήσια αύξηση των τιμών πάνω από 22%.

Οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν σε μηνιαία βάση κατά 1,6%, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς.

Πρώτη φορά σε 4 μήνες κατέβασε ταχύτητα στην Ισπανία

Πρώτη φορά σε τέσσερις μήνες υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ισπανία. Αν και η άνοδος των τιμών της ενέργειας καθώς η Ρωσία περιορίζουν τις προμήθειες πριν από τον χειμώνα, σημαίνει ότι η μείωση των τιμών θα είναι πιθανότατα βραχύβια.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι τιμές καταναλωτή -εναρμονισμένες για να μπορούν να συγκριθούν με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ- αυξήθηκαν 10,3% τον Αύγουστο σε σχέση με ένα χρόνο πριν, κατεβάζοντας ταχύτητα από την αύξηση-ρεκόρ 10,7% του Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η ισπανική στατιστική υπηρεσία. Το αποτέλεσμα ήταν σε ευθυγράμμιση με τη μέση εκτίμηση έρευνας του Bloomberg σε οικονομολόγους.

Τα στοιχεία δίνουν μία ανάσα στις ισπανικές αρχές που αγωνίζονται να συγκρατήσουν τις τιμές, παρά το γεγονός ότι παρέχουν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις βοήθεια δισεκατομμυρίων ευρώ. Η επιβράδυνση οφείλεται στη μείωση του κόστους των καυσίμων.

Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι πιέσεις στις τιμές διευρύνονται: Ο δείκτης δομικού πληθωρισμού που εξαιρεί ευμετάβλητα είδη όπως η ενέργεια και τα τρόφιμα αυξήθηκε στο 6,4% -ήταν το υψηλότερο από το 1993.

Ρεκόρ χτύπησε στην Ιταλία

Υψηλό ρεκόρ χτύπησε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ιταλία, φτάνοντας στο 9% σε ετήσια βάση, εναρμονισμένος για να μπορεί να συγκριθεί με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο, ο δείκτης τιμών καταναλωτή ενισχύθηκε κατά 0,8%.

Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί την ενέργεια και τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, διαμορφώθηκε στο 4,4% σε ετήσια βάση.

Πηγή: Euro2day.gr

