“Μαλαματίνα”: Επεισόδια με χημικά στην είσοδο του εργοστασίου (εικόνες)

Επέμβαση της Αστυνομίας, έπειτα από εισαγγελική εντολή. Διαμαρτυρίες απεργών κατά συναδέλφων τους που πήγαν να πιάσουν δουλειά.

Ένταση επικράτησε το πρωί της Τετάρτης έξω από τις εγκαταστάσεις της οινοποιίας «Μαλαματίνα» στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Αστυνομικές δυνάμεις απομάκρυναν μπροστά από την είσοδο του εργοστασίου, ομάδα εργαζομένων που απεργεί, αλλά και πλήθος υποστηρικτών τους.

Κατά την αστυνομική επέμβαση έγινε χρήση χημικών με αποτέλεσμα κάποιοι εκ των διαδηλωτών να αντιμετωπίσουν αναπνευστικά προβλήματα. Στο σημείο κλήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και οι διασώστες τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Οι απεργοί ζητούν επαναπρόσληψη 15 απολυμένων συναδέλφων τους και την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, από τις αρχές του μήνα, εμπόδιζαν την είσοδο σε εργαζόμενους που προσέρχονταν κανονικά στην εργασία τους.

Πριν από είκοσι ημέρες η απεργία κρίθηκε παράνομη.

Σήμερα η Αστυνομία έλαβε εισαγγελική εντολή να απομακρύνει τους απεργούς μπροστά από την είσοδο της οινοποιίας.

Μόλις οι απεργοί και οι υποστηρικτές τους απομακρύνθηκαν, εισήλθε στο εργοστάσιο λεωφορείο με εργαζόμενους της εταιρείας που επιθυμούν να εργαστούν.

Η εταιρεία τονίζει ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων της οινοποιίας επιθυμεί να εργαστεί, τονίζοντας πως «οι συνδικαλιστές του Σωματείου αποκρύπτουν ότι στα τέλη του Φεβρουαρίου 2022, οπότε και έληξε η ισχύς της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με πρωτοβουλία της Διοίκησης έγιναν διαπραγματεύσεις με το Σωματείο των εργαζομένων προκειμένου να υπογραφεί νέα ΣΣΕ, που θα διασφάλιζε όλες τις παροχές και τις απολαβές που είχαν οι εργαζόμενοι και με την προηγούμενη ΣΣΕ, ωστόσο θα απέκλειε τους ανορθολογισμούς και τα προκλητικά προνόμια εξαιτίας των οποίων περιήλθε η επιχείρηση στην πρότερη ζημιογόνο κατάσταση της».

ΚΚΕ: απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ στους απεργούς

Σε ανακοίνωση του ΚΚΕ αναφέρεται «Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση της κυβέρνησης με ΜΑΤ, γκλοπ και χημικά εναντίον των απεργών στη «Μαλαματίνα» και όσων τους συμπαραστέκονται, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον πέντε εργαζομένων. Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν διστάζει, μπροστά στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των επιχειρηματιών, να ξυλοφορτώνει τους εργαζόμενους που διεκδικούν το δικαίωμά τους στη δουλειά, σε αξιοπρεπή μισθό και συλλογικές συμβάσεις. Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες. Να αποσυρθούν άμεσα οι αστυνομικές δυνάμεις. Να παρέμβει η κυβέρνηση για την επιστροφή των απολυμένων στη δουλειά τους και να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας. Το ΚΚΕ βρίσκεται από την πρώτη στιγμή με τα μέλη, τα στελέχη και τους βουλευτές του έξω από το εργοστάσιο στο πλάι των απεργών. Θα συνεχίσει με όλες του τις δυνάμεις να συμπαραστέκεται στον δίκαιο αγώνα των απεργών της “Μαλαματίνα”».

