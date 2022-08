Παράξενα

Ημαθία: Φυτεία κάνναβης αποκαλύφθηκε σε ταράτσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ. Τι εντόπισαν οι αρχές.

Στην ταράτσα του σπιτιού του καλλιεργούσε κάνναβη ένα άτομο το οποίο συνελήφθη σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 δενδρύλλια κάνναβης ύψους περίπου 2 μέτρων καθώς και 3 δενδρύλλια κάνναβης προς αποξήρανση στον ίδιο χώρο. Παράλληλα, βρέθηκαν και ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 1 κιλού και 170 γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, σπόροι κάνναβης και 100 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Όσκαρ Πιστόριους ζητά την πρόωρη αποφυλάκιση του

Ζάκυνθος: Κολυμπούσε σε σπηλιά και την πλάκωσε βράχος

Eurobasket: η Εθνική πέταξε για Μιλάνο (εικόνες)