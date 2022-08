Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Σάμο: δύο δονήσεις “ταρακούνησαν” το νησί

Δύο σεισμοί μέσα σε λίγα λεπτά. Οι πληροφορίες από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο για το μέγεθος και τα επίκεντρα της δόνησης.

Δίδυμοι σεισμοί ταρακούνησαν την Σάμο, το Αγαθονήσι και την ευρύτερη περιοχή το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ο πλεον ισχυρός απο τους σεισμούς καταγράφηκε στις 13:10 και είχε μέγεθος 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή, σε απόσταση 17 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Πυθαγορείου της Σάμου

Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίστηκε στα 12,8 χιλιόμετρα.

Νωρίτερα, σεισμός μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:56,από τον ίδιο εστιακό χώρο.

Σύμφωνα με την μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, εκείνη η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή, σε απόσταση 15 χιλιομέτρων νότια - νοτιοδυτικά από το Πυθαγόρειο της Σάμου.

Ο σεισμός κατατάσσεται στους επιφανειακούς, καθώς είχε εστιακό βάθος 13,5 χιλιομέτρων.

