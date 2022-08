Πολιτική

Παρακολουθήσεις - Ανδρουλάκης: Γιατί αρνούμαι να ενημερωθώ εξωθεσμικά

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρυλάκης. Ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Για απόπειρα παγίδευσης με στόχο τον εκβιασμό, κατήγγειλε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης για την υπόθεση της παρακολούθησής του.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση, αλλά και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για αυταρχική αντίληψη να παρουσιάζει το θύμα ως θύτη, ενώ έκανε λόγο για ένα «επιτελικό παρακράτος».

Σχετικά με τους λόγους παρακολούθησής του, ανέφερε ότι «η αλήθεια είναι απλή. Μιλούν τα γεγονότα. Δήλωσα υποψηφιότητα στις 17 Ιουλίου. Στις αρχές Σεπτεμβρίου βγήκαν οι πρώτες δημοσκοπήσεις που έδειχναν για το πού πάει το πράγμα. Μέσα Σεπτεμβρίου αρχίζει η παρακολούθηση μου από την ΕΥΠ και μετά από 5 μέρες μου στέλνουν το Predator. Δηλαδή δεν ήμουν επί 8 χρόνια εθνικός κίνδυνος και ξαφνικά γίνομαι εθνικός κίνδυνος και με το που εκλέγομαι, παύω να είμαι εθνικός κίνδυνος;»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σημείωσε ότι η ΕΥΠ δεν ήθελε μόνο να παρακολουθεί τις τηλεφωνικές του συνομιλίες, αλλά και την προσωπική του ζωή, καθώς με αυτά τα κακόβουλα λογισμικά, ακόμα και όταν είναι κλειστό το κινητό μπορεί να βιντεοσκοπεί και να ηχογραφεί.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η ενοχή της κυβέρνησης φαίνεται από τον βομβαρδισμό παραπληροφόρησης του ελληνικού λαού. «Μιλάμε για λογισμικά που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια. Αν κυριαρχήσουν σε κράτη που κάνουν χρήση τέτοιων λογισμικών, η φιλελεύθερη δημοκρατία και η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων θα πάνε περίπατο».

Σχολιάζοντας τις επικρίσεις της κυβέρνησης ότι αρνείται να ενημερωθεί, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε ότι «ουδέποτε καμία αρμόδια υπηρεσία έχει ζητήσει να με ενημερώσει επισήμως. Το μόνο που έγινε είναι να λάβω ένα μήνυμα στο κινητό μου από τον υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη, μετά την παραίτηση του Γρηγόρη Δημητριάδη και λίγο πριν παραπεμφθεί ο αρχηγός της ΕΥΠ, Παναγιώτης Κοντολέων, να επικοινωνήσω μαζί του. Τότε πήρα τους δικηγόρους μου και είπα ότι θα δεχτώ να ενημερωθώ μόνο επίσημα».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι να ενημερωθεί η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) και με τη σειρά της να πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να ενημερώσει επίσημα το Κοινοβούλιο.

Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα κάνει τα νόμιμα όσον αφορά στον τέως διοικητή της ΕΥΠ, κ. Κοντολέοντα.

Απαντώντας στις κατηγορίες της κυβέρνησης ότι στήνει «κοινό μέτωπο» με τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, επεσήμανε ότι είναι λάθος η προσέγγιση ότι αυτή, υπογραμμίζοντας ότι «οι πρακτικές Τσίπρα- Καμμένου είναι ίδιες με τις πρακτικές του Μητσοτάκη» και επέκρινε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι αξιοποιεί την υπόθεση για να ξεπλύνει τις ευθύνες της δικής του καταστροφικής διακυβέρνησης.

ΝΔ: Επιμένοντας μονοθεματικά ο κ. Ανδρουλάκης απλά επιβεβαιώνει ότι ψηφίζοντας Ανδρουλάκη προκύπτει Τσίπρας

«Kάποια στιγμή θα πρέπει ο κ. Ανδρουλάκης να κατανοήσει πως η υπόθεση που τον αφορά έχει πάρει τον δρόμο της δικαστικής και κοινοβουλευτικής διερεύνησης και ότι στις Δημοκρατίες αυτά τα ζητήματα αντιμετωπίζονται θεσμικά, όπως κινήθηκε από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση, μέσω των προβλεπόμενων κοινοβουλευτικών διαδικασιών». Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Και επισημαίνει: «Με το να επιμένει μονοθεματικά να μιλά για το θέμα αυτό ταυτιζόμενος απόλυτα με τον ΣΥΡΙΖΑ, απλά επιβεβαιώνει αυτό που ολοένα και περισσότεροι πολίτες σκέφτονται: ότι ψηφίζοντας Ανδρουλάκη προκύπτει Τσίπρας».

