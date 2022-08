Κοινωνία

Τροχαίο με θύμα οδηγό μηχανής: Η ΕΛΑΣ αναζητά πληροφορίες

Έκκληση της ΕΛΑΣ για πληροφορίες που αφορούν θανατηφορό ατύχημα με μηχανή. Πού και πότε έγινε το δυστύχημα.

Η Τροχαία αναζητά πληροφορίες για θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στη Λ. Κύμης τη Δευτέρα 29/8/2022.



Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 29.08.2022, κατά τις 17.55', επί της Λ. Κύμης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ολυμπιακό Στάδιο και απέναντι από την είσοδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, όταν μοτοσυκλέτα κινούμενη επί της Λ. Κύμης από Γαλάτσι προς Ολυμπιακό Στάδιο, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στα μεταλλικά κιγκλιδώματα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη της.



Η Τροχαία Αττικής παρακαλεί όποιον γνωρίζει οτιδήποτε για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το παραπάνω τροχαίο δυστύχημα, να επικοινωνήσει με το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Β/Α Αττικής στα τηλέφωνα: 210–2854405, 210-2854400, 210-2854402.

