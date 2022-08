Υγεία - Περιβάλλον

“Παπαγεωργίου”: Εισαγγελική έρευνα μετά την καταγγελία για κακοποίηση 98χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προκαταρκτική εξέταση διενεργείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών μετά την καταγγελία δημοσιογράφου ότι ξυλοκόπησαν τον 98χρονο πατέρα του μέσα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.

Προκαταρκτική εξέταση διενεργείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών μετά την καταγγελία δημοσιογράφου ότι ξυλοκόπησαν τον 98χρονο πατέρα του μέσα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.

Ο εισαγγελέας Ποινικής δίωξης, Γιάννης Μητσιόπουλος ζήτησε να διακριβωθεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της «παράνομης κατακράτησης» και της «παράνομης βίας».

Ακόμη,ζήτησε να προσκομιστεί η έκθεση του αρμόδιου επιθεωρητή υγείας κι αν έχει γίνει ΕΔΕ.

Η έρευνα ανατέθηκε σε πταισματοδίκη.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» μίλησε ο δημοσιογράφος Νίκος Ασλανίδης σχετικά με την καταγγελία που έκανε για τον πατέρα του, ο οποίος όπως υποστηρίζει έπεσε θύμα κακοποίησης, νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Όπως είπε ο κ. Ασλανίδης ο πατέρας του είναι 98 χρονών και είναι πολύ ήσυχος. Το μόνο που ζήτησε, όπως περιέγραψε, από τις νοσοκόμες ήταν να φορέσει την πιτζάμα γιατί τον είχαν γυμνό από τη μέση και κάτω και κρύωνε. Σύμφωνα με τον κ. Ασλανίδη, οι νοσοκόμες δεν του έδωσαν σημασία και αυτός σηκώθηκε από το κρεβάτι του για να την πάρει από την τσάντα του και να τη φορέσει. Μόλις επέστρεψε στο κρεβάτι του, εμφανίστηκαν δυο νοσοκόμες οι οποίες τοποθέτησαν κάγκελα στο κρεβάτι του και τον έδεσαν.

Τότε όπως είπε ο πατέρας του αντέδρασε και μια από τις νοσοκόμες , όπως ανέφερε άρχισε να γρονθοκοπεί τον πατέρα του.

Ωστόσο, το νοσοκομείο από την πλευρά του, σε ανακοίνωσή του χθες, υποστήριξε ότι ο ηλικιωμένος ήταν «ιδιαίτερα ανήσυχος» και προκειμένου να μην πέσει «τοποθετήθηκε το συνηθισμένο κιγκλίδωμα προκειμένου να αποφευχθεί πτώση του και λόγω της έντονα επαναλαμβανόμενης προσπάθειας αφαίρεσης των καθετήρων από τον ίδιο περιορίστηκαν με ατραυματικούς ιμάντες τα άνω άκρα του για να αποφευχθεί ο αυτοτραυματισμός του».

Ειδήσεις σήμερα:

Πόθεν έσχες: Οι αλλαγές για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης

“Εκκλησία των Εθνών”: Ο επικεφαλής προσπάθησε να γίνει ορθόδοξος ιερέας (βίντεο)

Βόλος: απείλησε να σκοτώσει την μάνα του γιατί… δεν άντεχε τις γάτες της