Ακάρ: Η Κύπρος είναι εθνική υπόθεση για την Τουρκία

Συνάντηση του Χουλουσί Ακάρ με υπουργούς Άμυνας και βουλευτές φιλικών και αδελφών χωρών.

Της Άννας Ανδρέου

Η Κύπρος είναι εθνική υπόθεση για την Τουρκία, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ.

Σε δηλώσεις του κατά τη συνάντηση που είχε με ξένους υπουργούς Άμυνας στην Άγκυρα, όπου παραβρέθηκαν υπουργοί Άμυνας και βουλευτές φιλικών και αδελφών χωρών (Αζερμπαϊτζάν, ‘ΤΔΒΚ’, Καζακστάν, Κιργισίας, Ουζμπεκιστάν), τόνισε τη σημασία της συνένωσης και συνεργασίας σε αμυντικά θέματα με αδελφικές χώρες.

«Είναι όρος οι φιλικές χώρες, οι συμμαχικές χώρες να μιλούν, να συζητούν και να αλληλοβοηθούνται μεταξύ τους. Σε ό,τι αφορά εμάς μπορούμε να αναπτύξουμε την συνεργασία στην στρατιωτική εκπαίδευση, τις σχέσεις σε θέματα αμυντικής βιομηχανίας. Το τραπέζι είναι πεντακάθαρο. Όλοι θα θέσουν τις ιδέες τους, τις ανάγκες τους… Κι αφού συζητήσουμε τί χρειάζεται να κάνουμε, έπειτα θα αποφασίσουμε όλοι μαζί. Διότι αν δεν μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε καλά τις περιόδους ειρήνης, θα είναι πολύ αργά στις περιόδους κινδύνου. Αυτές οι δραστηριότητες δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση στάση έναντι τρίτων χωρών», δήλωσε ο Χουλουσί Ακάρ.

