“Παπαγεωργίου”: Και δεύτερη καταγγελία για κακοποίηση ασθενούς

Τι απαντά το νοσοκομείο στη δέυτερη μέσα σε λίγες μέρες καταγγελία για κακοποίηση ασθενούς.

Προβληματισμό προκαλεί και δεύτερη καταγγελία για κακοποίηση ασθενούς στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, ύστερα από εκείνη του δημοσιογράφου Νίκου Ασλανίδη, η οποία αφορούσε στην απαράδεκτη συμπεριφορά ορισμένων νοσηλευτών απέναντι στον 98χρονο πατέρα του.

Όπως καταγγέλλει η κα Έφη Σαράφα, άφησαν τον πατέρα της που νοσηλευόταν στην παθολογική Κλινική του συγκεκριμένου νοσοκομείου με την ίδια πάνα 12 ώρες. Η παθούσα υποστηρίζει πως ο πατέρας της ενημέρωσε την νοσηλεύτρια ότι ήθελε αλλαγή πάνας, ωστόσο, εκείνη του απάντησε: “Αυτό δεν γίνεται τώρα. Αύριο”. Μάλιστα, όπως λέει, μίλησε και η ίδια μαζί της, όμως εκείνη δεν της είπε ποτέ το όνομά της και την παρέπεμπε σε ένα συγκεκριμένο τηλέφωνο.

Και για τις δύο περιπτώσεις, η διοίκηση του νοσοκομείου απάντησε ότι πολλές φορές είναι δύσκολη η διαχείριση των ηλικιωμένων, οι οποίοι δεν δέχονται να πάρουν τα φάρμακά τους, γι’ αυτό και αναγκάζονται να βάλουν προστατευτικά κιγκλιδώματα στα κρεβάτια ή να τους δένουν τα χέρια. Η ανακοίνωση καταλήγει στο ότι το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό κάνει αυτό που πρέπει στην κάθε περίπτωση.

