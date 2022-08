Κοινωνία

Πύργος: τρεις προσαγωγές για το bullying σε 14χρονο

Το ανήλικο θύμα υπέβαλε μήνυση κατά τριών προσώπων, στους δύο για σωματική βλάβη και στον τρίτο για απειλή.

Προσήχθη το μεσημέρι της Τετάρτης 31 Αυγούστου και ο τρίτος εμπλεκόμενος στην υπόθεση bullying σε βάρος 14χρονου μαθητή στον Πύργο.

Αρχικά, σήμερα το πρωί, μετά από επιχείρηση που έγινε από τις αστυνομικές αρχές, εντοπίστηκαν οι δύο από τους τρεις νεαρούς δράστες και προσήχθησαν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας, όπου κρατούνται για να καταθέσουν σχετικά με την υπόθεση, στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου.

Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας της Δ.Α. Ηλείας, που έχει αναλάβει εδώ και πολύ καιρό, μεταξύ άλλων, να αντιμετωπίσει τις παραβατικές συμπεριφορές νεαρών ατόμων στην κεντρική πλατεία του Πύργου και πέριξ αυτής, και λόγω αναφορών που είχαν υπάρξει από γονείς, μαζί με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έκαναν τις δύο προσαγωγές το πρωί και την τρίτη το μεσημέρι και οδήγησαν στο Α.Τ. Πύργου τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να καταθέσουν σχετικά μετά από Εισαγγελική εντολή.

Στον ΑΝΤ1 μίλησε ο 14χρονος που έπεσε θύμα bullying στον Πύργο, για το περιστατικό που κάνει το γύρο του διαδικτύου.

«Μου έλεγαν τι βλακείες κάνεις και ξεκίνησαν να με χτυπάνε. Έχουν πει αν ακούσουμε κάτι, θα έχεις χειροτέρα μπλεξίματα», δήλωσε ο 14χρονος.

Έτσι ξεκίνησε η υπόθεση εκφοβισμού του 14χρονου που άρχισε να αναπαράγεται με ιλιγγιώδη ρυθμό στο διαδίκτυο. Μια ομάδα τριών νεαρών γνωστών στον Πύργο για τη δράση τους τον καθήλωσε σε μια γωνιά σε κεντρικό σημείο της πόλης και ξεκίνησαν να τον χαστουκίζουν τραβώντας και βίντεο, προκειμένου να έχουν και αποδείξεις.

Όλα ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, όταν στο 4ο Γυμνάσιο κάποιοι το βανδάλισαν και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά.

Ο εκπαιδευτικός Νίκος Χαραλαμπάκης, περιέγραψε τη σκηνή: «μπήκα μέσα, ήταν ένα τεράστιο σύννεφο καπνού. Ξηλωμένα όλα και πολλοί βανδαλισμοί».

Ανάμεσα στα παιδιά που βρέθηκαν στο επίκεντρο και ο 14χρονος αλλά και αυτοί οι νεαροί. Πότε όμως για τον νεαρό δεν απεδείχθη τίποτα, όχι όμως για τους υπόλοιπους.

Η μητέρα του 14χρονου, μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε πως, «το παιδί το τρομοκράτησαν από το σχολείο. Το παιδί φοβήθηκε γιατί θα μπλέκανε και τον χτύπησαν γιατί δεν τους βοηθούσε στη δικαστική διαμάχη».

Πηγή: ilialive.gr

