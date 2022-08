Παράξενα

Κιλκίς: Μυστήριο με χειροβομβίδες που βρέθηκαν στη μέση του δρόμου

Συναγερμός στις Αρχές για πέντε χειροβομβίδες και 13 φυσίγγια που ήταν παρατημένα σε πολυσύχναστο δρόμο. Τι λέει για το περίεργο περιστατικό η ΕΛΑΣ.

Αναστάτωση προκάλεσε στους κατοίκους του Κιλκίς η πληροφορία για τον εντοπισμό πέντε χειροβομβίδων και 13 φυσιγγίων σε πολυσύχναστο σημείο της πόλης.

Οι χειροβομβίδες βρέθηκαν μέσα σε χαρτοφύλακα ο οποίος ήταν παρατημένος μπροστά σε κάδο απορριμμάτων στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, περιφερειακό αλλά διαρκούς κυκλοφορίας δρόμο του Κιλκίς. Ο πολίτης που εντόπισε τις χειροβομβίδες, το απόγευμα της περεασμένης Κυριακής 28 Αυγούστου, ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία πρόκειται για παλαιό πολεμικό υλικό, οξειδωμένο, το οποίο παρέλαβαν πυροτεχνουργοί του Στρατού προς εξουδετέρωση.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει εντοπιστεί το άτομο που εγκατέλειψε στο σημείο τις χειροβομβίδες. Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Ασφάλειας Κιλκίς.

