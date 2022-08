Παράξενα

Σαουδική Αραβία: Γυναίκα καταδικάστηκε σε 45 χρόνια κάθειρξη γιατί... πόσταρε στα social

Είναι η δεύτερη γυναίκα που καταδικάζεται διότι άσκησε κριτική στη βασιλική οικογένεια.

Σε 45 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε μία γυναίκα στη Σαουδική Αραβία, επειδή... τόλμησε να ποστάρει κριτικές στα social media.

Η Νουρά μπιντ Σαΐντ αλ Καχτάνι αποτελεί τη δεύτερη περίπτωση γυναίκας το τελευταίο διάστημα, που φυλακίζεται διότι ασκεί κριτική στη βασιλική οικογένεια και την ηγεσία του αραβικού κράτους.

Πριν λίγες ημέρες, μία άλλη γυναίκα, φοιτήτρια, καταδικάστηκε για παρόμοιους λόγους σε 34 χρόνια κάθειρξη.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα υποστηρίζουν ότι τίποτα στη δικογραφία της γυναίκας δεν ανέφερε ή καταδείκνυε εγκληματική ή τρομοκρατική δράση. Λένε επίσης, ότι η δικογραφία δεν κοινοποιήθηκε σε κανέναν, πριν την ανακοίνωση της αποφασης του δικαστηρίου.

