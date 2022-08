Οικονομία

e-ΕΦΚΑ: Λανθασμένες χρεώσεις σε χιλιάδες μηχανικούς

Λάθος ασφαλιστικές εισφορές χρεώθηκαν χιλιάδες μηχανικοί, όπως διαπιστώθηκε σε έλεγχο.

Λανθασμένες χρεώσεις ασφαλιστικών εισφορών από τον e-ΕΦΚΑ σε χιλιάδες μηχανικούς με αποκλειστική μισθωτή απασχόληση στο Δημόσιο, διαπίστωσαν οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), με αποτέλεσμα να δρομολογείται η αποκατάσταση της αδικίας.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι μηχανικοί φαίνονταν λανθασμένα ως αυτοαπασχολούμενοι και εμφανίζονταν ως υπόχρεοι απόδοσης εισφορών, ενώ δεν ήταν. Στην εκκαθάριση οφειλών για το 2019 αναρτήθηκαν λανθασμένες ασφαλιστικές οφειλές «ελεύθερου επαγγελματία» για χιλιάδες ασφαλισμένους Μηχανικούς Δημοσίου και διαβιβάστηκαν στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) παρά το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εισφορές ήταν εξοφλημένες.

Αυτό είχε δυσάρεστες συνέπειες για τους ασφαλισμένους, καθώς από την 1η Μαρτίου 2022 έχασαν την ασφαλιστική τους ικανότητα τόσο οι ίδιοι όσο και τα προστατευόμενα μέλη τους, λήφθηκαν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης σε βάρος τους με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, δεν μπορούσαν να εκτελέσουν προγραμματισμένες ιατρικές πράξεις και συνταγογραφήσεις, ενώ δεν είχαν και τη δυνατότητα χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο φορέας ασφάλισης προέβη σε αναζήτηση στοιχείων από την ΑΑΔΕ και πραγματοποιήθηκε αυτόματη διακοπή ασφάλισης και έκδοσης των ειδοποιητηρίων από 1η Ιανουαρίου 2020 για χιλιάδες ασφαλισμένους μη αυτοαπασχολούμενους. Η αυτοματοποιημένη διαδικασία επαναλήφθηκε τον Μάρτιο 2022 για τα έτη από 2017 έως και 2019 με αναδρομική διαγραφή των εισφορών/οφειλών.

Οι έλεγχοι της ΕΑΔ πραγματοποιήθηκαν μετά από αναφορές της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ).

Ανακοίνωση της ΕΑΔ αναφέρει ότι ο e-ΕΦΚΑ ανταποκρινόμενος στις προτάσεις των επιθεωρητών - ελεγκτών της ανεξάρτητης αρχής έχει δρομολογήσει τις απαραίτητες διαδικασίες σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και αναδόχους με στόχο την ορθή εφαρμογή των διατάξεων.

Οι ενέργειες που προτάθηκαν προς την διοίκηση του φορέα είναι ο έλεγχος εντός τριμήνου των εγγραφών στο Μητρώο μη μισθωτών, η ένταξή τους σε ξεχωριστό Μητρώο από τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο συσχετισμός των αποτελεσμάτων της εκκαθάρισης και των στοιχείων που απεστάλησαν στο ΚΕΑΟ για διόρθωση και αυτόματη διαγραφή της οφειλής, η αυτοματοποιημένη ατομική ενημέρωση των ασφαλισμένων για ενδεχόμενες (διορθωτικές) ενέργειες όταν λαμβάνουν ειδοποιητήρια και η επιστροφή ή ο συμψηφισμός των οφειλόμενων πρόσθετων κρατήσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω μισθοδοσίας.

