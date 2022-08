Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Πούλησε σπίτι που δεν ήταν δικό του και πήρε 435000 ευρώ

Σε βάρος του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Κύπρου.

Στον εντοπισμό και τη σύλληψη διεθνώς διωκόμενου προσώπου προχώρησαν έπειτα από μεθοδική έρευνα αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας κατάλληλα πληροφορίες των Αρχών της Κύπρου.

Στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες (30-08-2022) στην περιοχή του Κορδελιού, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 59χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που εκδόθηκε από τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τα αδικήματα της εξασφάλισης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, πλαστογραφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, ο 59χρονος κατά τον Απρίλιο του έτους 2019 κατήρτισε πλαστή εξουσιοδότηση με τα στοιχεία ηλικιωμένης γυναίκας, ιδιοκτήτριας ακινήτου στην Κύπρο και κάνοντας χρήση αυτής (εξουσιοδότηση), εξαπάτησε εταιρεία, επιτυγχάνοντας την πώληση του ακινήτου έναντι του ποσού των (435.000) ευρώ, ποσό το οποίο και οικειοποιήθηκε.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

