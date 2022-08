Οικονομία

Κάσος – Κάρπαθος: Νέα ετήσια δρομολόγια από Πειραιά

Τρία διαφορετικά δρομολόγια προς τα δύο νησιά των Δωδεκάνησων θα πραγματοποιούνται καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Με πλοίο Β κατηγορίας (ηλικίας έως 20 ετών), με πραγματοποίηση τριών δρομολογίων την εβδομάδα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, θα καλυφθεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κασοκαρπαθίας από 01/11 σύμφωνα με γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο πρόγραμμα δρομολογίων περιλαμβάνει:

α) ένα δρομολόγιο από Πειραιά για Θήρα-Ανάφη-Κάσο-Κάρπαθο-Διαφάνι-Χάλκη-Ρόδο

β) ένα δρομολόγια από Πειραιά για Θήρα-Ανάφη-Σητεία-Κάσο-Κάρπαθο-Διαφάνι-Χάλκη-Ρόδο, και

γ) ένα δρομολόγιο από Πειραιά για Θήρα-Ηράκλειο-Σητεία-Κάσο-Κάρπαθο-Ρόδο

Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο αποφάσισε θετικά στην επέκταση της συγκοινωνιακής σύνδεσης Σητεία- Κάσου- Καρπάθου- Χάλκης- Ρόδου με επιβατηγό ταχύπλοο έως και τις 16/10/2022, ικανοποιώντας τα αιτήματα φορέων για διεύρυνση της περιόδου δρομολόγησης για την ενδονησιωτική θαλάσσια συγκοινωνία της Κρήτης με τα Δωδεκάνησα.

Τέλος, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του ΣΑΣ πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά θεσμικός διάλογος σχετικά με το περιεχόμενο του νέου Κανονισμού Αρχών και Λειτουργίας του και συμφωνήθηκε η ανάγκη στενότερης συνεργασίας θεσμικών εταίρων και εκπροσώπων της ακτοπλοϊκής αγοράς με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, προκειμένου να προχωρήσει η αναβάθμισή του ως γνωμοδοτικού οργάνου.

