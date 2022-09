Life

ΑΝΤ1: “Πρώτο Δελτίο” με τον Γιώργο Γρηγοριάδη και την Ηρώ Ράντου

Πρεμιέρα κάνει το πρώτο δελτίο του ΑΝΤ1, το οποίο θα προβάλλεται κάθε μέρα νωρίς το πρωί.

Από τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Γρηγοριάδης και η Ηρώ Ράντου ξεκινούν την καθημερινή μας διαδρομή στην ειδησεογραφία, στις 05:00, με το «Πρώτο Δελτίο».

Κάθε πρωί, θα ξεφυλλίζουν τις σελίδες της επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο, θα μας μεταφέρουν στην καρδιά των γεγονότων και θα μας δίνουν την πρώτη εικόνα των σημαντικών θεμάτων της ημέρας.

Ειδήσεις, ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις, αλλά και χρηστικές πληροφορίες για να ξέρουμε τι μας… ξημερώνει.

Κάθε μέρα στον ΑΝΤ1, η ενημέρωση έχει τον πρώτο ρόλο.

«Πρώτο Δελτίο»: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, στις 05:00

Παρουσιάζουν: Γιώργος Γρηγοριάδης και Ηρώ Ράντου

Αρχισυνταξία: Άρης Σαλβάνος