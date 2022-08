Κόσμος

Ερντογάν: Παραιτήθηκε σύμβουλος του μετά από κατηγορίες για διαφθορά

Τούρκος αρχιμαφιόζος διαρρέει από πέρυσι σε βίντεο που αναρτώνται στο Twitter και στο YouTube κατηγορίες σε βάρος υψηλόβαθμων Τούρκων αξιωματούχων.



Ένα σύμβουλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παραιτήθηκε την Τρίτη καθώς κατηγορήθηκε για διαφθορά από Τούρκο αρχιμαφιόζο.

“Το λιντσάρισμα αυτό, που έφθασε την κόρη μου και τη σύζυγό μου, έγινε πάλι απειλή για την υγεία μου. Για τους λόγους αυτούς, παραιτούμαι από τη θέση μου” ανακοίνωσε με μήνυμά του στο Twitter o Κορκμάζ Καρατζά, μέλος του Οικονομικού Συμβουλίου της τουρκικής προεδρίας και στέλεχος του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), του οποίου ηγείται ο Ερντογάν.

Ο Καρατζά κατηγορήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο από τον Τούρκο αρχιμαφιόζο Σεντάτ Πεκέρ, που έχει διαφύγει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ότι συγκαταλέγεται σε μια ομάδα Τούρκων υψηλόβαθμων αξιωματούχων που επεδίωκαν να δωροδοκούνται από μεγάλες τουρκικές επιχειρήσεις, κάτι που ο ίδιος διέψευσε.

Ο Πεκέρ διαρρέει από πέρυσι σε βίντεο που αναρτώνται στο Twitter και στο YouTube κατηγορίες σε βάρος υψηλόβαθμων Τούρκων αξιωματούχων, όπως ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, προκαλώντας αμηχανία στην κυβέρνηση λιγότερο από δέκα μήνες πριν από τις προσεχείς προεδρικές και βουλευτικές εκλογές.

Άλλος σύμβουλος του Ερντογάν που αποτέλεσε στόχο των ίδιων κατηγοριών παραιτήθηκε από τη θέση του την Κυριακή.

Κόμματα της τουρκικής αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει την έναρξη έρευνας σε σχέση με τους ισχυρισμούς αυτούς.

