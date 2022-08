Υγεία - Περιβάλλον

Όμικρον - FDA: Εγκρίθηκαν τα εμβόλια της Moderna και Pfizer

Για ποιες ηλικίες εγκίθηκαν τα συγκεκριμένα εμβόλιο από τον FDA. Σε ποιες υποπαραλλαγές στοχεύουν.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε σήμερα, Τετάρτη, τα ανανεωμένα εμβόλια της Moderna και της Pfizer/BioNTech που στοχεύουν τις κυρίαρχες επί του παρόντος υποπαραλλαγές BA.4/BA.5 Omicron του κορωνοϊού.

Και τα δύο εμβόλια περιλαμβάνουν την αρχική έκδοση του ιού όπως όλα τα προηγούμενα εμβόλια, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για μια άλλη εκστρατεία εμβολιασμού την φθινοπωρινή περίοδο.

Ο FDA ενέκρινε το εμβόλιο Moderna για άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω και της Pfizer για άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω με την επισήμανση να χορηγείται τουλάχιστον δύο μήνες μετά τον αρχικό εμβολιασμό ή την πιο πρόσφατη αναμνηστική δόση, αναφέρει το Reuters.

