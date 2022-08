Πολιτισμός

Θρίλερ με τη δολοφονία μέλους της Λυρικής Σκηνής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα πριν τον θάνατό της είχε κάνει δωρεά σπίτια της στην Αθήνα και στο Λουτράκι.

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί ο θάνατος γυναίκας που ήταν μέλος της Λυρικής Σκηνής.

Η ελληνική Αστυνομία ασχολείται με την υπόθεση καταγγελλόμενης κακοποίησης και θανάτου μίας 75χρονης γυναίκας, που ήταν μέλος της Λυρικής Σκηνής.

Η 75χρονη δολοφονήθηκε τον Μάρτιο του 2022, σε νοσοκομείο της Αθήνας με απροσδιόριστα αίτια θανάτου. Το ενδιαφέρον σε αυτή τη υπόθεση είναι ότι συγγενείς της εκλιπούσας, είχαν καταθέσει μήνυση στην Αστυνομία λίγο πριν το θάνατό της σε βάρος Ελλήνων και αλλοδαπών, οι οποίοι υποτίθεται είχαν αναλάβει την περίθαλψή της, ότι την κακοποιούσαν συστηματικά και την είχαν αφήσει χωρίς τροφή για μεγάλο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα πριν τον θάνατό της είχε κάνει δωρεά σπίτια της στην Αθήνα και στο Λουτράκι, όπως κι άλλα χρήματα και περιουσιακά στοιχεία σε αλλοδαπούς, που έμεναν κοντά στο σπίτι της.

πηγή: mega

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: Η Ελλάδα είναι πιόνι του ΝΑΤΟ

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Νεκρή 27χρονη δύο ημέρες πριν τον γάμο της!

“Εκκλησία των Εθνών”: Ο επικεφαλής προσπάθησε να γίνει ορθόδοξος ιερέας (βίντεο)