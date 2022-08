Κόσμος

Μιχαήλ Γκορμπατσόφ: το Σάββατο η κηδεία του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Σάββατο κηδεύεται ο τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης. Πού θα γίνει.

Η κηδεία του τελευταίου ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο οποίος απεβίωσε χθες σε ηλικία 91 ετών, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο την κόρη του Γκορμπατσόφ.

Η κηδεία θα λάβει χώρα στη γνωστή Αίθουσα των Κιόνων που βρίσκεται στο Σπίτι των Συνδικάτων, μετέδωσε το Interfax, στον ίδιο χώρο που είχε τοποθετηθεί η σορός του Ιωσήφ Στάλιν για λαϊκό προσκύνημα μετά τον θάνατό του το 1953.

Ο Αλεξέι Βενεντίκτοφ, πρώην διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού Ekho Moskvy (Ηχώ της Μόσχας) και φίλος του Γκορμπατσόφ, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε επίσης ότι η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το Κρεμλίνο θα αποφασίσει κατά την διάρκεια της ημέρας πότε θα γίνει η κηδεία του Γκορμπατσόφ δημοσία δαπάνη.

Ειδήσεις σήμερα:

Θρίλερ με τη δολοφονία μέλους της Λυρικής Σκηνής

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Νεκρή 27χρονη δύο ημέρες πριν τον γάμο της!

“Εκκλησία των Εθνών”: Ο επικεφαλής προσπάθησε να γίνει ορθόδοξος ιερέας (βίντεο)