Ομπάμα: Μπαράκ και Μισέλ επιστρέφουν στον Λευκό Οίκο

Τελετή την οποία δεν τήρησε ο Ντόναλντ Τραμπ θα τηρήσει ο Τζο Μπάιντεν, με τον πρώην προεδρικό ζεύγος να επιστρέφει στον Λευκό Οίκο.

Ο Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ Ομπάμα θα επιστρέψουν στις 7 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο, για να αναβιώσουν μια παράδοση που δεν τηρήθηκε επί προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ: την παρουσίαση των επίσημων πορτρέτων τους.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν –πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα– και η σύζυγός του Τζιλ θα υποδεχτούν το ζεύγος στις 13.30, τοπική ώρα, σε ένα από τα σαλόνια του Λευκού Οίκου.

Είναι η δεύτερη φορά που ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος, που παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής στο κόμμα, επιστρέφει στον αρ. 1600 της Λεωφόρου Πενσιλβάνια. Τον Απρίλιο συμμετείχε σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στις δαπάνες για την υγεία.

Η παράδοση στις ΗΠΑ θέλει τον πρόεδρο να προσκαλεί τον προκάτοχό του και τη σύζυγό του στην επίσημη τοποθέτηση των πορτρέτων τους στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ, που πολλές φορές δεν τηρούσε το πρωτόκολλο και εξαπέλυε επιθέσεις εναντίον του πρώτου Αφροαμερικανού προέδρου, δεν το έκανε.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μετακίνησε επίσης τα επίσημα πορτρέτα του Μπιλ Κλίντον και του Τζορτζ Ου. Μπους. Οι πίνακες αυτοί βρίσκονταν στον προθάλαμο εισόδου του Λευκού Οίκου και όπως θέλει το έθιμο, οι καλύτερες θέσεις προορίζονται για τους δύο τελευταίους κατόχους του αξιώματος. Ωστόσο ο Ρεπουμπλικάνος επιχειρηματίας πρόεδρος τους μετέφερε σε ένα δωμάτιο της προεδρικής κατοικίας που δεν πολυχρησιμοποιείται.

Τα πορτρέτα των «πρώτων κυριών» κοσμούν έναν μακρύ διάδρομο στο ισόγειο του Λευκού Οίκου.

