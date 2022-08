Αθλητικά

US Open: Η Σάκκαρη αποκλείστηκε πρόωρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόωρος αποκλεισμός από το τουρνουά των ΗΠΑ για τη Μαρία Σάκκαρη, που αποκλείστηκε από το δεύτερο κιόλας γύρο.

Μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά και η Μαρία Σάκκαρη γνώρισε πρόωρο αποκλεισμό από το US Open. «Υπεύθυνη» γι΄ αυτό ήταν η Κινέζα, Ξιγιού Γουάνγκ, η οποία στα 21 της χρόνια πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας της, με 2-1 σετ (3-6, 7-5, 7-5) απέναντι στο νο3 της παγκόσμιας κατάταξης, που αποχαιρετά το τελευταίο Major της σεζόν από τον 2ο κιόλας γύρο!.

Η πρώτη μεταξύ τους «μάχη» στο κορτ ανέδειξε μεγάλη νικήτρια την Γουάνγκ, παρότι έκανε περισσότερα αβίαστα και διπλά λάθη στο ματς έναντι της Σάκκαρη, η οποία αν και ξεκίνησε πολύ καλά το ματς, στη συνέχεια δεν μπόρεσε να επιβάλλει το ρυθμό της και μοιραία είπε «αντίο» στο τουρνουά που στόχευε πάρα πολύ ψηλά.

Η 8η αναμέτρηση της Ελληνίδας τενίστριας απέναντι σε Κινέζα παίκτρια σε επίπεδο Grand Slam δεν είχε ευτυχή κατάληξη παρότι η παράδοση ήταν με το μέρος της. Με τη σημερινή της ήττα η Σάκκαρη μετρά 5 νίκες και 3 αποτυχίες, αλλά αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι και οι τρεις ήττες της έχουν σημειωθεί στο US Open.

Η πρώτη το 2015, στην πρώτη εμφάνισή της στο τουρνουά της Νέας Υόρκης από την Κιάνγκ Γουάνγκ, η δεύτερη ένα χρόνο μετά από την Γιν Γιν Ντουάν κι απόψε η τρίτη από το νο75 του κόσμου, την 21χρονη Γουάνγκ.

Η Σάκκαρη έκανε το μπρέικ στο 4ο game και προηγήθηκε με 3-1, αλλά η «απάντηση» της Γουάνγκ (νο75 στον κόσμο) ήταν άμεση στο σερβίς της Ελληνίδας, μειώνοντας σε 2-3. Η Κινέζα ισοφάρισε (3-3), ωστόσο, η 27χρονη πρωταθλήτρια «πάτησε το γκάζι» και με δεύτερο μπρέικ στο 8ο game έκλεισε το σετ με 6-3 και προηγήθηκε 1-0.

Τα πράγματα δεν ξεκίνησαν καλά για την Σάκκαρη στο δεύτερο σετ, καθώς στο 4ο game η Γουάνγκ έκανε μπρέικ και πήρε προβάδισμα με 3-1. Η 21χρονη έβαλε τις βάσεις για να ισοφαρίσει στα σετ, καθώς κράτησε το σερβίς της στη συνέχεια και με 4-1 έδειξε να ελέγχει απόλυτα την κατάσταση.

Όπως έκανε και στο ματς της πρεμιέρας απέναντι στην Τατιάνα Μαρία, η Σάκκαρη αντεπιτέθηκε και ισοφάρισε 4-4, αλλά ενώ την Γερμανίδα ολοκλήρωσε την ανατροπή παίρνοντας το σετ, με την Γουάνγκ δεν τα κατάφερε. Στο 12ο game κι ενώ η Ελληνίδα πρωταθλήτρια σέρβιρε για να στείλει το σετ σε τάι μπρέικ η Κινέζα έκανε το μπρέικ και με 7-5 επήλθε απόλυτη ισορροπία.

Το τρίτο και καθοριστικό σετ είχε την ίδια ακριβώς κατάληξη. Παρότι η Σάκκαρη έκανε μπρέικ και προηγήθηκε με 3-1, η Γουάνγκ πήρε τρία συνεχόμενα game και προηγήθηκε 4-3. Η 27χρονη ισοφάρισε, στη συνέχεια οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους (5-5), αλλά η Κινέζα με μεγάλα χτυπήματα στο 11ο και 12ο game κατάφερε να φτάσει στη μεγάλη νίκη (7-5).

Ειδήσεις σήμερα:

Γερμανία: Ύποπτοι για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας κυβερνητικοί αξιωματούχοι

“Αν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου από το σπίτι… να φοβάσαι πολύ!”

NASA: Νέα απόπειρα εκτόξευσης για την Σελήνη