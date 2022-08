Πολιτική

Μικρασιατική Καταστροφή: Το ΝΑΤΟ “κατέβασε” την ανάρτηση μετά το διάβημα της Ελλάδας

Την ανάρτηση μέσω της οποίας έδινε συγχαρητήρια στην Τουρκία για τη Μικρασιατική Καταστροφή «κατέβασε» το ΝΑΤΟ.

Το ΝΑΤΟ κατέβασε την ανάρτηση του νατοϊκού στρατηγείου χερσαίων δυνάμεων, το οποίο εδρεύει στη Σμύρνη αναφορικά με την ημέρα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Προηγήθηκε αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας προς τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος είχε τονίσει ότι «η εν λόγω ανάρτηση πέρα από άτοπη είναι και απαράδεκτη».

«Παράλληλα, οι ελληνικές στρατιωτικές αρχές στο ΝΑΤΟ θα προβούν σε ανάλογη παράσταση στο Ανώτατο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ (SHAPE), στο οποίο υπάγεται και το Στρατηγείο των Χερσαίων Δυνάμεων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείο Εξωτερικών.

