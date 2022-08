Πολιτική

Ναυπηγεία Ελευσίνας: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο εξυγίανσής τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την εξυγίανση του Ναυπηγείου Ελευσίνας.

Με την θετική ψήφο συμπολίτευσης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπερψηφίσθηκε από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα».

Επί της αρχής και του συνόλου του νομοσχεδίου, «υπέρ» τάχθηκαν η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ, καταψήφισαν ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ. ΚΚΕ και ΜέΡΑ 25 ενώ η Ελληνική Λύση τάχθηκε με το «παρών».

Η σύγκλιση της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ επιτεύχθηκε μετά την αποδοχή από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της τροπολογίας που κατέθεσε ως προαπαιτούμενο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο να υπάρξει ενημέρωση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής για το τελικό σχέδιο εξυγίανσης των ναυπηγείων της Ελευσίνας, πριν αυτό κατατεθεί στο δικαστήριο, όπως και να υπάρξει προσθήκη στο άρθρο 2 που νομοσχέδιου, που να αναφέρει πως οι απαιτήσεις των εργαζομένων «θα καταβληθούν εντός 120 ημερών από την οριστική και αμετάκλητη ημερομηνία των μεταβιβάσεων».

Το τροποποιημένο άρθρο 2 του νομοσχεδίου, υπερψηφίσθηκε από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ 25 καταψήφισαν. Η Ελληνική Λύση τάχθηκε με το «παρών». Η βουλευτική τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίσθηκε από ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση και την καταψήφισαν ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ 25.

Ειδήσεις σήμερα:

Καραμανλής για παρακολουθήσεις: άπλετο φως στην υπόθεση των υποκλοπών

“Αν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου από το σπίτι… να φοβάσαι πολύ!”

Μικρασιατική Καταστροφή: Το ΝΑΤΟ “κατέβασε” την ανάρτηση μετά το διάβημα της Ελλάδας