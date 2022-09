Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Παράταση για την υποβολή δικαιολογητικών

Πότε λήγει η νέα διορία για την κατάθεση των εγγράφων για την αποφυγή επιστροφής μέρους του ποσού που πρέπει να αποδοθεί στο Δημόσιο.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, αναφέρονται τα εξής:

«Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και με τη συνδρομή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, προχωρούν στη διευκόλυνση όσων επιχειρήσεων δεν έχουν υποβάλει δικαιολογητικά για την επιστρεπτέα προκαταβολή, καθώς και όσων επιχειρήσεων οι οφειλές βεβαιώνονται μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα.

Ειδικότερα, με την έκδοση σχετικής απόφασης, προβλέπεται ότι οι δικαιούχοι που δεν έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να τα υποβάλουν το αργότερο έως και την 23η Σεπτεμβρίου 2022, προκειμένου να ισχύει η δυνατότητα μη επιστροφής μέρους της ληφθείσας ενίσχυσης, καθώς και η προβλεπόμενη έκπτωση επί του επιστρεπτέου ποσού σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

Επιπλέον, για δικαιούχους για τους οποίους η βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού ολοκληρώνεται μετά τη 15η Ιουλίου 2022 και

εφόσον η βεβαίωση ολοκληρώνεται μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα, τυχόν μηνιαίες δόσεις που προηγούνται της βεβαίωσης, καθίστανται καταβλητέες την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα που πραγματοποιείται η βεβαίωση, μαζί με την τρέχουσα δόση αυτού, ενώ εφόσον η βεβαίωση ολοκληρώνεται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα, τυχόν μηνιαίες δόσεις που προηγούνται της βεβαίωσης, καθίστανται καταβλητέες την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που πραγματοποιείται η βεβαίωση.

Παράλληλα, για τους ως άνω δικαιούχους παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, εφόσον η εφάπαξ καταβολή πραγματοποιηθεί έως και τις αντίστοιχες ημερομηνίες καταβολής και εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί το αργότερο έως και την 23η Σεπτεμβρίου 2022, με την προϋπόθεση και της τήρησης των όρων των αποφάσεων.

Υπενθυμίζεται, ότι για δικαιούχους για τους οποίους η βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού ολοκληρώθηκε έως και τη 15η Ιουλίου 2022, η πρώτη δόση ήταν καταβλητέα έως και την 29η Ιουλίου 2022, ημερομηνία μέχρι την οποία ίσχυε και η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής με έκπτωση 15%. Αντίστοιχα, για δικαιούχους για τους οποίους η βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού ολοκληρώθηκε μετά τη 15η Ιουλίου 2022 και εντός του μηνός Ιουλίου, η πρώτη δόση καθίσταται καταβλητέα σήμερα, 31 Αυγούστου 2022, μαζί με τη δεύτερη δόση, ημερομηνία μέχρι την οποία ισχύει και η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής με έκπτωση 15%.

Οι ειδοποιήσεις για την καταβολή του επιστρεπτέου ποσού αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα, ενώ αποστέλλεται και σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι επιχειρήσεις μπορούν να δουν τις οφειλές τους από το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ («myAADE») στην επιλογή Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές, καθώς και αναλυτική αποτύπωση, σε ψηφιακό αρχείο, των κύκλων ενίσχυσης για τους οποίους έχει πραγματοποιηθεί βεβαίωση, από την πλατφόρμα myBusinessSupport.

Η πληρωμή των οφειλών είναι δυνατή και μέσω του συστήματος IRIS Online Payments, στο myAADE (myaade.gov.gr), με άμεση πίστωση των οφειλών.

H Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζουν την έμπρακτη στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί από τις συνέπειες της πανδημίας, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τις ανάγκες και παρεμβαίνοντας όπου χρειάζεται».

