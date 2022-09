Κοινωνία

Ναυτική δόκιμος: Σήμερα το “τελευταίο αντίο” στη 19χρονη Θάλεια

Συγκλονισμένη παραμένει η Λάρισα και όλη η χώρα από το χαμό της 19χρονης ναυτικής δοκίμου. Σήμερα η κηδεία της στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχίλλειου.

Συγκλονισμένη παραμένει η Λάρισα και όλη η χώρα από το χαμό της 19χρονης ναυτικής δοκίμου, Θάλειας Κορδαμπάλου κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικού ταξιδιού. Σήμερα στη 13:00, θα γίνει η κηδεία της από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχίλλειου.

Το παρών θα δώσουν ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, ο Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Υποναύαρχος Ιωάννης Πάττας, όπως επίσης και συμμαθητές της 19χρονης Θάλειας από τη Σχολή. Παράλληλα, στις τελετές θα αποδοθούν οι προβλεπόμενες τιμές από στρατιωτικά αγήματα. Την στρατιωτική ηγεσία μαζί με τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντιναύαρχο Στυλιανό Πετράκη, θα εκπροσωπήσουν επίσης ο αρχηγός ΤΑ, αντιπτέραρχος Γ. Φασούλας και ο υποδιοικητής της 1ης Στρατιάς, υποστράτηγος Αστ. Σαμαράς.

Χθες Τετάρτη, έφτασε στη Λάρισα η σορός της 19χρονης. Το στρατιωτικό αεροσκάφος C-130, το οποίο μετέφερε τη σορό, όπως και τους γονείς της Θάλειας από την Ιταλία και ακολούθησε αυτοκινητοπομπή προς το σπίτι της άτυχης κοπέλας.

Η νεκροψία-νεκροτομή ολοκληρώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης και πλέον, οι ελληνικές Αρχές θα ενημερωθούν επισήμως με τα μεταφρασμένα έγγραφα που θα φτάσουν εντός των ημερών από την Ιταλία.

Η τροφική δηλητηρίαση φαντάζει ως το πιθανότερο σενάριο και εκεί απ’ όπου άρχισαν τα προβλήματα για τη νεαρή κοπέλα που έχασε τη ζωή της μέσα σε λίγες μόλις μέρες από τη στιγμή που διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά κατά τη διάρκεια του -πρώτου εκπαιδευτικού της- ταξιδιού η 19χρονη δόκιμος φέρεται να μοιράστηκε ένα μπέργκερ και ένα μιλκ σέικ με μία φίλη της όταν το πλοίο Προμηθέας έδεσε στην Τυνησία και το πλήρωμα βγήκε στη στεριά για μια μικρή βόλτα και φαγητό. Ωστόσο όταν επέστρεψαν στο καράβι, 15 άτομα παρουσίασαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης.

Και συμφοιτήτρια της άτυχης Θάλειας έκανε επί περίπου δύο ημέρες πυρετό μέχρι 38 και στη συνέχεια αποθεραπεύτηκε. Η 19χρονη παρουσίασε πυρετό, ένα πρήξιμο στο πόδι, είχε σημάδια ουρολοίμωξης, ωστόσο, σύμφωνα με τον γιατρό του πλοίου δεν έχριζε άμεσης διακομιδής σε νοσοκομείο. Έτσι, περίμεναν να φτάσουν στο λιμάνι της Νάπολης της Ιταλίας για να δέσουν και να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις σε νοσοκομείο της πόλης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης επεσήμανε πως «για τους γιατρούς, η τροφική δηλητηρίαση ποτέ δεν είναι κάτι απλό. Πρέπει να υπάρχει πάντοτε σωστή ερμηνεία των συμπτωμάτων. Μπορεί η κατανάλωση τοξικών ουσιών, ακόμη και σε πολύ μικρή ποσότητα, να προκαλέσει πολύ μεγάλο πρόβλημα ή να επιφέρει ακόμη και τον θάνατο».

Όπως σημείωσε, «δεν είναι σύνηθες να καταναλώσουμε και να πεθάνουμε από κάποια ουσία, είναι κάτι σπάνιο για αυτό και μας κάνει τόση εντύπωση. Πιθανώς είναι συγκεκριμένο μικρόβιο, συγκεκριμένες τοξίνες και ο οργανισμός να έχει ευαισθησία τέτοια που να οδηγήσει στον θάνατο, είναι πολλές παράμετροι που πρέπει να συνυπάρχουν».





