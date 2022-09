Κοινωνία

Τροχαίο: Θρήνος για την Ειρήνη που σκοτώθηκε λίγες ώρες πριν τον γάμο της (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως συνέβη το τροχαίο δυστύχημα, μετά από γλέντι με τις φίλες της, ενόψει του γάμου που θα γινόταν μετά από λίγες ώρες...





Στο πένθος έχει βυθιστεί η Κοζάνη μετά τον θάνατο της 27χρονης Ειρήνης. Η κοπέλα που εργαζόταν ως νηπιαγωγός το βράδυ της προηγούμενης Πέμπτης είχε βγει να διασκεδάσει με τις φίλες της καθώς το Σάββατο 27 Αυγούστου θα παντρευόταν.

Την ώρα που επέστρεφε από το μπάτσελορ πάρτι σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένας 20χρονος αλβανικής καταγωγής την παρέσυρε με το μηχανάκι που οδηγούσε και την εγκατέλειψε, μπροστά στο Θεαγένειο. Ο 20χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η άτυχη κοπέλα νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο της πόλης και ήταν σε καταστολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπεβλήθη και σε χειρουργική επέμβαση. Δυστυχώς, η 27χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά της, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια, τον σύντροφό, τους φίλους και τους συνεργάτες της. Αύριο, Πέμπτη, το ΚΔΑΠ Ubuntu στην Κοζάνη, όπου εργαζόταν η 27χρονη, θα παραμείνει κλειστό, λόγω πένθους.

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνητρα για επιστροφή στην θέρμανση με πετρέλαιο

Παρακολουθήσεις: Αυλαία για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Περιοδεία Μητσοτάκη σε Σέρρες και Θεσσαλονίκη