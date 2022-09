Πολιτική

Ο Μιχάλης Καραμαλάκης στην θέση του Κωνσταντίνου Τσουβάλα

Εκτός απο αυτήν την αλλαγή σκυτάλης, ακόμη μια θέση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου "άλλαξε χέρια", όπως ανακοίνωσε το Μαξίμου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου:

"Ανακοινώνονται δύο αλλαγές Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, σε θέσεις που κλείνει επιτυχώς ένας κύκλος υπηρεσίας.



Τη θέση του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην οποία έως σήμερα υπηρετούσε ο κ. Αποστόλης Δημητρόπουλος, αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας.



Τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στην οποία έως σήμερα υπηρετούσε ο κ. Κωνσταντίνος Τσουβάλας, αναλαμβάνει ο Στρατηγός εν αποστρατεία και επίτιμος Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Μιχαήλ Καραμαλάκης".

