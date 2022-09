Life

Snik: Κατέβηκε από την σκηνή και έριξε μπουνιές σε θαμώνες (βίντεο)

Σε ρινγκ μετατράπηκε το μαγαζί που τραγούδαγε ο Snik στην Κατερίνη. Τι ακριβώς συνέβη.

Σε ρινγκ μετατράπηκε το μαγαζί που τραγούδαγε ο Snik στην Κατερίνη. Θαμώνες που είχαν πάει να τον ακούσουν τράβηξαν βίντεο όταν άναψαν τα αίματα, με τον τράπερ να κατεβαίνει από τη σκηνή και να ρίχνει ξύλο.

Μπουνιές και κλωτσιές έπεσαν βροχή ανάμεσα στο «στρατόπεδο» του Snik και την άλλη παρέα, με τις καρέκλες να γίνονται όπλα και να εκτοξεύονται στον χώρο.

Και όλα αυτά λίγο καιρό μετά το σάλο που είχε προκληθεί στα μουσικά βραβεία με το "ξύλο" μεταξύ του Snik με το Light και τους… σωματοφύλακές τους, που τους πλαισίωναν, εν μέσω αποδοκιμασιών του κοινού και των άλλων καλλιτεχνών και προσκεκλημένων.

