Ισπανία: μωρό 20 μηνών σκοτώθηκε από χαλάζι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παιδί χτυπήθηκε στο κεφάλι από έναν κόκκο χαλαζιού διαμέτρου πολλών εκατοστών και δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Ένα κοριτσάκι ηλικίας μόλις 20 μηνών σκοτώθηκε τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη στη βορειοανατολική Ισπανία, όταν χτυπήθηκε από χαλάζι κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής θύελλας που άφησε πίσω της πολλούς τραυματίες και σημαντικές υλικές ζημίες.

στο Λα Μπισμπάλ δ’Εμπορτά, μια κοινότητα κοντά στη Χιρόνα, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

«Το χαλάζι την χτύπησε στο κεφάλι» και «δεν επέζησε», εξήγησε στον ραδιοφωνικό σταθμό RAC1 η Κάρμε Βαλ, μια δημοτική σύμβουλος. «Έριχνε χαλάζι μόλις για 10 λεπτά, όμως ήταν δέκα λεπτά τρόμου», πρόσθεσε.

Enormous hail in Catalonia

The size of the splashes as the ice hits the pool is insane.



Large hailstones bombarded parts of #Spain on Tuesday. Definitely not a good day to be in the pool.

?? Bisbal d'Emporda,

?? Via : Twitter // MeteoGasso pic.twitter.com/5SFoXqpgbH