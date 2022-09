Κόσμος

Ζαπορίζια: “Έκλεισε” αντιδραστήρας λόγω βομβαρδισμών

Τι ανακοίνωσε η ουκρανική διαχειρίστρια εταιρία Energoatom για τη μονάδα παραγωγής ενέργειας.

Ο ένας από τους δύο αντιδραστήρες του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια που παρέμενε σε λειτουργία έκλεισε λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική διαχειρίστρια εταιρεία Energoatom.

"Ως αποτέλεσμα ακόμη ενός βομβαρδισμού από τις ρωσικές (...) δυνάμεις εναντίον του χώρου του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια, ενεργοποιήθηκε η έκτακτη προστασία και έκλεισε η πέμπτη μονάδα παραγωγής ενέργειας", ανέφερε η Energoatom στο Telegram.

Η Energoatom πρόσθεσε ότι "η μονάδα παραγωγής ενέργειας 6 εξακολουθεί να λειτουργεί" και παρέχει την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται ο πυρηνικός σταθμός.

Στον πυρηνικό σταθμό που βρίσκεται στην ελεγχόμενη από τους Ρώσους πόλη Ενερχοντάρ στη Ζαπορίζια κατευθύνεται η αποστολή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), εν μέσω αλληλοκατηγοριών Μόσχας – Κιέβου για επιθέσεις και βομβαρδισμούς στην περιοχή.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ουκρανικές δυνάμεις αποπειράθηκαν να καταλάβουν τον πυρηνικό σταθμό. Σύμφωνα με τη Μόσχα, 60 Ουκρανοί στρατιώτες διέσχισαν τον ποταμό Δνείπερο, ο οποίος χωρίζει τις δύο πλευρές, με βάρκες στις 06:00 το πρωί τοπική ώρα. Η Ρωσία χαρακτήρισε την επιχείρηση «προβοκάτσια» με στόχο να διαταράξει την προγραμματισμένη επίσκεψη της ομάδας του ΔΟΑΕ.

Το ρωσικό υπουργείο τόνισε ότι «ελήφθησαν μέτρα» για να εξουδετερωθούν τα αντίπαλα στρατεύματα, και με τη βοήθεια της πολεμικής αεροπορίας.

Από την πλευρά του αξιωματούχος της περιοχής που διορίστηκε από τη Ρωσία δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εντόπισαν ουκρανικά στρατεύματα κοντά στον πυρηνικό σταθμό, με τη ρωσική πολεμική αεροπορία να τα έχει καθηλώσει.

Σε συνέντευξή του στον ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό σταθμό RT ο Βλαντίμιρ Ρογκόφ δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση από «απελπισία» ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του ΔΟΑΕ στον πυρηνικό σταθμό.

Νωρίτερα οι ουκρανικές αρχές της επαρχίας Ζαπορίζια κατηγόρησαν τα ρωσικά στρατεύματα ότι βομβαρδίζουν την Ενερχοντάρ, κατά μήκος του δρόμου που θα ακολουθήσει η αποστολή του ΔΟΑΕ για να φτάσει στον πυρηνικό σταθμό.

«Οι Ρώσοι προχωρούν σε πλήγματα του πυροβολικού εναντίον του δρόμου που θα ακολουθήσει η αποστολή του ΔΟΑΕ για να πάει στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια», ο οποίος βρίσκεται στα χέρια των Ρώσων, κατήγγειλε ο εξόριστος δήμαρχος της πόλης Ντμίτρο Ορλόφ στο Telegram.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η αποστολή δεν μπορεί «να συνεχίσει τον δρόμο της» προς τον σταθμό «για λόγους ασφαλείας».

«Απαιτούμε από τη Ρωσία να σταματήσει τις προκλήσεις και να επιτρέψει την πρόσβαση στον ΔΟΑΕ σε αυτή την ουκρανική πυρηνική εγκατάσταση», τόνισε ο Ορλόφ.

Ήδη από τα ξημερώματα οι Ρώσοι «άνοιξαν πυρ στην Ενερχοντάρ με ολμοβόλα, αυτόματα όπλα και ρουκετοβόλα», είχε αναφέρει ο Ορλόφ στο Telegram. Η ανάρτησή του αυτή συνοδευόταν από φωτογραφίες κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές και στήλες μαύρου καπνού.

Ο ΔΟΑΕ εξετάζει το ενδεχόμενο διαρκούς παρουσίας στον πυρηνικό σταθμό

Το ενδεχόμενο διαρκούς παρουσίας στον ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία θα εξετάσει ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε ο ίδιος σήμερα πριν από την αναχώρηση της απόστολής του ΔΟΑΕ που βρίσκεται στην Ζαπορίζια για να επισκεφθεί τον σταθμό.

"Υπάρχει αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα και σήμερα το πρωί, ως πολύ πρόσφατα, (ως) πριν από λίγα λεπτά (...) όμως ζυγίζοντας τα υπέρ και τα κατά και έχοντας φτάσει τόσο μακριά, δεν σταματάμε", δήλωσε σε δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει η αποστολή με επικεφαλής τον ίδιο για να επισκεφθεί τον πυρηνικό σταθμό.

