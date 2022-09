Ζώδια

Ζώδια: το δύσκολο “ποδαρικό” και οι προβλέψεις της Πέμπτης

Πως ξεκινά ο Σεπτέμβριος. Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Ο καινούργιος μήνας ξεκινάει με κλίμα που είναι αρκετά επιβλητικό, ενώ είναι πιθανά και κάποια γεγονότα που θα μας δυσαρεστήσουν ή θα μας αναγκάσουν να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες ή επιλογές. Εννοείται ότι κάθε επιπολαιότητα, ανευθυνότητα, απερισκεψία δε θα μας βγει σε καλό. Πρέπει να είμαστε καχύποπτοι, δύσπιστοι και σε επιφυλακή, καθώς δεν αποκλείονται κρυφές ενέργειες σε βάρος μας που μπορεί να μας βλάψουν. Από την άλλη, χρειάζεται να ψάξουμε σε βάθος, να ερευνήσουμε τα πάντα, να ξεψαχνίσουμε το οτιδήποτε, να ανακαλύψουμε στοιχεία ή να αποκαλύψουμε μυστικά και αλήθειες. Η μέρα είναι αρκετά δύσκολη, αλλά μας δίνει και τη δυνατότητα να τελειώσουμε οριστικά με κάποιες καταστάσεις, να κάνουμε ξεκαθαρίσματα και να πάρουμε οριστικές αποφάσεις. Ιδιαίτερα, να καταστρέψουμε ό,τι δεν επιδιορθώνεται ή δεν εξελίσσεται, ώστε να κάνουμε επανεκκίνηση και να ξαναγεννηθούμε, μέσα από τις στάχτες. Τόσο στα ερωτικά, όσο και περισσότερο στα επαγγελματικά μας δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα στην τύχη, οι κινήσεις μας χρειάζεται να είναι ακριβείς και μεθοδευμένες και πάντα να εμπιστευόμαστε το ένστικτό μας.

ΚΡΙΟΣ

Τα επαγγελματικά σας θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον σας και είναι πολύ πιθανόν να έρθετε αντιμέτωποι με φαινόμενα έντονου ανταγωνισμού, κρυφές έχθρες και ενδεχομένως συκοφαντίες εναντίον σας, που έχουν ως σκοπό την «εξόντωσή» σας. Δεν αποκλείεται η πίεση που θα υποστείτε να είναι τέτοια που θα σκεφτείτε σοβαρά το ενδεχόμενο να αποχωρήσετε. Ωστόσο, αν έχετε υποχρεώσεις, παραμείνετε ψύχραιμοι, ελέγξτε τον παρορμητισμό σας και σχεδιάστε την αντεπίθεσή σας, κινούμενοι σε άκρα μυστικότητα. Ερωτικά, ένα γεγονός ίσως γίνει η απαρχή του τέλους, αλλά και της οριστικής διαγραφής ενός προσώπου από τη ζωή σας.

ΤΑΥΡΟΣ

Καλό θα ήταν να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί τόσο στις μετακινήσεις και τις επαφές σας, όσο και στις αγορές σας, καθώς εγκυμονεί ο κίνδυνος βλαβών αλλά και παρεξηγήσεων. Κυρίως με άτομα του συγγενικού σας κύκλου, θα συναντήσετε απολυτότητα και αυστηρότητα, οπότε η επιμονή σας να αλλάξετε την άποψή τους ή την εικόνα που έχουν για κάποια πράγματα θα εκληφθεί σαν λάδι στη φωτιά. Επίσης, είναι πιθανό να σας αποκαλυφθεί κι ο ρόλος που έπαιξε ένα από αυτά σε μια προσωπικής σας υπόθεση και τότε θα είστε εσείς που θα… φάτε σίδερα.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Η ψυχολογία σας δεν είναι καλή, μπορεί να σας πιάσει απαισιοδοξία και να χάσετε κάθε ελπίδα για καλυτέρευση. Με δεδομένο, δε, ότι έχετε ανοιχτά μέτωπα στα ερωτικά, αλλά και τα επαγγελματικά και οικονομικά σας είναι πιθανό να σας καταλάβει το άγχος και η απελπισία. Ωστόσο, χρειάζεται να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και να ερευνήσετε σε βάθος για να βρείτε την ρίζα των προβλημάτων σας. Ίσως κάτι κάνετε λάθος ή έχετε ευθύνη την κατάληξη. Το βέβαιο είναι ότι αν δεν αλλάξετε πρώτα εσείς στάση και αντίληψη, τίποτα δε θα αλλάξει.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Αν σας καταλάβουν τα έντονα συναισθήματα, τότε σίγουρα δε θα μπορέσετε να αντιδράσετε και να ενεργήσετε αποφασιστικά για να ξεκαθαρίσετε το τοπίο όλων των σχέσεών σας, επαγγελματικών και ερωτικών και να βάλετε τον κάθε κατεργάρη στον πάγκο του. Από την άλλη, δε σας είναι εύκολο να κόψετε συνήθειες και εξαρτήσεις ετών αλλά αν βλέπετε ότι δεν φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και είστε δυστυχισμένοι, τότε στο χέρι σας είναι να τραβήξετε την κόκκινη γραμμή και όποιος την παραβιάσει να διωχτεί από τη ζωή σας. Αν είστε μόνοι, ένα πάθος μπορεί να είναι μέγα λάθος.

ΛΕΩΝ

Πολλά μπορεί να μαγειρεύονται πίσω από την πλάτη σας στη δουλειά σας ή κάποιος από τους συναδέλφους σας να σας σκάβει το λάκκο γι’ αυτό οφείλετε να είστε προσεκτικοί σε κινήσεις και σχόλια και σε επιφυλακή για να αντεπεξέλθετε σε περίπτωση που προκληθείτε ανοιχτά. Μια αποκάλυψη, μάλιστα, ίσως σας κάνει έξαλλους. Από την άλλη, κάποιες ενοχλήσεις στην υγεία σας μπορεί να έχουν ψυχοσωματικά αίτια και καλό θα ήταν να δώσετε λίγο παραπάνω σημασία. Επιπλέον, κάτι που θα μάθετε για ένα άτομο που σας ενδιαφέρει ερωτικά θα σας στενοχωρήσει.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Μέσα από ένα συμβάν ή μια συμπεριφορά που θα σας εκνευρίσει, είναι πολύ πιθανό να προχωρήσετε σε μια εκκαθάριση του κοινωνικού σας κύκλου, αλλά και το ξεκαθάρισμα του τοπίου στον ερωτικό σας τομέα, κλείνοντας κάθε λογαριασμό με ένα πρόσωπο που σας έχει ταλαιπωρήσει αρκετά, αλλά και με κάθε τι που σας κρατά δέσμιους του παρελθόντος. Δεν αποκλείεται να χαλάσετε και μια φιλία που με την πάροδο του χρόνου έχει χαθεί η ουσιαστική επαφή. Από την άλλη, αν έχετε παιδιά, με τα καμώματά τους θα σας κάνουν να χάσετε την υπομονή σας.

ΖΥΓΟΣ

Η μέρα σας θα είναι δύσκολη και εξ αιτίας μιας δικής σας μελαγχολικής κατάστασης, αλλά και από τα διάφορα οικογενειακά ζητήματα που θα αντιμετωπίσετε, που θα απαιτήσουν όλη την προσοχή σας. Το βάρος στους ώμους σας θα το νιώσετε αβάσταχτο, ενώ και μια βλάβη μπορεί να σας χαλάσει τελείως τη διάθεση, καθώς δε θα επιδέχεται επιδιόρθωσης. Ερωτικά, ίσως συνειδητοποιήσετε ότι τα συναισθήματά σας για ένα πρόσωπο είναι πιο έντονα απ’ όσο πιστεύατε, αλλά υπάρχει περίπτωση να μην έχετε την ανταπόκριση που περιμένετε ή να μην είναι διατεθειμένο να σας χαρίσει την αποκλειστικότητά του.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Λόγω του ισχυρού ενστίκτου σας, πιάνετε αμέσως τι δεν πάει καλά με ένα πρόσωπο ή μια κατάσταση και έτσι θα λάβετε τα μέτρα σας, αυτό όμως δε σημαίνει ότι σας είναι ευχάριστο το να νιώθετε ότι δε μπορείτε να δείξετε εμπιστοσύνη πουθενά. Από την άλλη, μια δυσάρεστη είδηση που αφορά σε ένα άτομο του περιβάλλοντός σας ή γραφειοκρατική ή νομική υπόθεσή σας θα σας στενοχωρήσει. Ερωτικά, θα δώσετε ένα τελεσίγραφο που όμως πιθανόν να μην πάρετε την απάντηση που θέλετε, τουλάχιστον όμως δε θα φάτε άλλον από τον χρόνο σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Το ηθικό σας θα πέσει και η αισιοδοξία θα σας εγκαταλείψει, αλλά δεν πρέπει να χάσετε το κουράγιο σας και να αφήσετε την αρνητική ενέργεια να σας καταβάλλει. Αντιμετωπίζετε κάποιες δύσκολες καταστάσεις στα επαγγελματικά ή τα οικονομικά σας ενώ και στα ερωτικά μια δυσάρεστη εξέλιξη θα σας πληγώσει, αλλά ίσως είναι για το καλό σας για να δώσετε ένα τέλος και να προχωρήσετε παρακάτω. Τώρα μπορεί να μη βλέπετε καθαρό ουρανό στον ορίζοντα κι όλα να σας φαίνονται μαύρα, αλλά θυμηθείτε ότι μετά την καταιγίδα, πάντα βγαίνει ο ήλιος, οπότε κάντε υπομονή.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Είναι πιθανό να βγάλετε ένα σκληρό κι ασυμβίβαστο πρόσωπο, αφού έχετε φτάσει σε ένα σημείο όπου μια συνεργασία ή η σχέση σας παρουσιάζει προβλήματα και πλέον δεν έχετε άλλη υπομονή. Παρότι δε θέλετε με τίποτα να καταστρέψετε κάτι που χτίζατε με κόπο και ιδρώτα, δε θα διστάσετε, αν βλέπετε ότι δεν υπάρχει πρόθεση από την άλλη πλευρά και ας πονέσετε. Αν είστε μόνοι, δεν έχετε καμία διάθεση να κάνετε υποχώρηση, αν δεν παίρνετε το εκατό τοις εκατό της προσοχής ενός προσώπου και δε σας δίνει ό,τι ζητάτε γιατί μετά θα υποφέρετε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Δυσάρεστα νέα που θα αφορούν ενδεχομένως τα εργασιακά σας θα σας ρίξουν τη διάθεση, ενώ πιθανή είναι μια ζημιά που όχι μόνο δεν αποκαθίσταται αλλά θα σας ανοίξει κι ένα σωρό άλλες δουλειές. Όσον αφορά στα ερωτικά σας, καλό θα ήταν να διασταυρώσετε ή επιδιώξετε να μάθετε από πρώτο χέρι, αν ισχύουν κάποια πράγματα για ένα πρόσωπο που σας ενδιαφέρει και σας εκμυστηρεύτηκαν. Μην υιοθετείτε ό,τι ακούτε και κυρίως μην επηρεαστείτε και πάρετε συγκεκριμένες αποφάσεις, αφού ενδέχεται να είναι προϊόντα ζήλειας ή ανταγωνισμού.

ΙΧΘΥΕΣ

Οι φιλίες σας μπαίνουν στο μάτι του κυκλώνα και ενδεχομένως, με πόνο ψυχής, να κάνετε ένα ξεσκαρτάρισμα, διακόπτοντας οριστικά κάποιες που έτσι κι αλλιώς πλέον δε έχετε το ίδιο συναισθηματικό δέσιμο με παλιά ή μια που θα σας στενοχωρήσει. Πιθανόν, επίσης, να έρθετε σε ρήξη με μια ομάδα γιατί θα ανακαλύψετε ότι ο λόγος που φτιάχτηκε είναι το προσωπικό όφελος. Ερωτικά, το να υποκύψετε σε ένα πάθος θα είναι επικίνδυνο αυτή τη στιγμή, καθώς θα αποδειχθεί μαρτύριο με τις δεσμεύσεις και τους όρους του και θα ξεκόψετε δύσκολα και με πληγές.

Πηγή: glance.gr

