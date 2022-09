Κοινωνία

Φιλιππίδης: Συνεχίζεται η δίκη με καταθέσεις μαρτύρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι μάρτυρες καταθέτουν σήμερα στην πολύκροτη δίκη του γνωστού ηθοποιού.

Ο γνωστός ηθοποιός συνοδευόμενος απο τον δικηγόρο του Μιχάλη Δημητρακοπουλου, έφτασε στο Πρωτοδικείο Αθηνών και μπήκε στο κτήριο από την πίσω είσοδο. Πιασμένες χέρι - χέρι μπήκαν από την κεντρική είσοδο, οι μάρτυρες ηθοποιοί και οι δικηγόροι τους.

Σήμερα εξετάζεται η μάρτυρας ηθοποιός που προτάθηκε από την τρίτη καταγγέλλουσα, καθώς ήταν το πρόσωπο εκείνο που, όπως είχε υποστηρίξει η καταγγέλλουσα, είχε συναντήσει λίγη ώρα μετά την απόπειρα βιασμού της, από τον γνωστό ηθοποιό.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης κατηγορείται για έναν βιασμό κατά συρροή και δύο απόπειρες και η δίκη του βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο γνωστός ηθοποιός έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ έχει καταβάλει και εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ. Ανάμεσα στους περιοριστικούς όρους που του επιβλήθηκαν είναι και η απαγόρευση εξόδου του από τη χώρα, ενώ πρέπει να εμφανίζεται δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα.





Ειδήσεις σήμερα:

Bullying στον Πύργο - Μητέρα 14χρονου: Το παιδί φοβόταν τόσο που δεν μιλούσε σε κανέναν (βίντεο)

Τροχαίο: Θρήνος για την Ειρήνη που σκοτώθηκε λίγες ώρες πριν τον γάμο της

Μπακογιάννης: Ούτε αύξηση στα δημοτικά τέλη ούτε σβηστά φώτα (βίντεο)