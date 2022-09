Πολιτική

Οικονόμου για Καραμανλή: κανένα “άδειασμα” Μητσοτάκη, καμία αιχμή για την Κυβέρνηση

Για προσπάθεια ορισμένων να παραμορφώσουν όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, έκανε λόγο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Τι είπε για τα μέτρα στήριξης, τον Ερντογάν και το Μεταναστευτικό.

«Κανένα άδειασμα του πρωθυπουργού, καμία αιχμή προς την κυβέρνηση δεν υπήρχε στην χθεσινή ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή. Εάν την διαβάσει κάποιος προσεκτικά θα αντιληφθεί πως κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με όσα έχει προτάξει η κυβέρνηση, ήτοι την απόλυτη διαλεύκανση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να φθάσουμε στο τι έγινε. Διακρίνω, πάντως, μία απελπισμένη προσπάθεια συγκεκριμένων κύκλων να παραμορφώσουν τις απόψεις του πρώην πρωθυπουργού. Είναι οι ίδιοι που του επεφύλασσαν κριτική και στο παρελθόν. Είναι γνωστό πως ο πρώην πρωθυπουργός έχει διαχρονικά σταθερές απόψεις για την παράταξη και την χώρα», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου ερωτηθείς σχετικά με την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή στην εκδήλωση μνήμης για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, στα Ανώγεια της Κρήτης και εν προκειμένω σχετικά με τις αναφορές του στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ο κ. Οικονόμου επανέλαβε πως σε ό,τι αφορά στην κυβέρνηση «δεν ανεχόμαστε καμία σκιά στη συγκεκριμένη υπόθεση».





Απαντώντας σε ερωτήματα συντακτών, σε ό,τι αφορά αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο κ. Οικονόμου επανέλαβε ότι η Ρωσία με όπλο τη ροή και την τιμή του φυσικού αερίου εξαπολύει μία ολομέτωπη επίθεση κατά της ευρωπαϊκών κρατών και ότι αυτό δημιουργεί συνθήκες αποσταθεροποίησης. Σε ό,τι αφορά στον Τούρκο πρόεδρο, ο κ. Οικονόμου επικαλέστηκε πρόσφατη δήλωση του κ. Ερντογάν, που καλούσε τους Έλληνες να καταψηφίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Οικονόμου τόνισε σε σχετική ερώτηση πως όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο η κυβέρνηση κάνει τις αναγκαίες κινήσεις επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου. Κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για επικοινωνιακό event σε ό,τι αφορά στην επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην ΑΔΑΕ και τόνισε με νόημα πως οι μετέπειτα τοποθετήσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μας έκαναν σοφότερους σχετικά με τις αιτιάσεις του ότι κατεστράφησαν αρχεία και έγγραφα της ΕΥΠ.

Αναφορικά με τις χθεσινές δηλώσεις του Ρετζέτ Ταγίπ Ερντογάν ο Γιάννης Οικονόμου επέμεινε πως η Ελλάδα είναι σταθερός και σημαντικός εταίρος στο ΝΑΤΟ με σχέσεις που διέπονται από το διεθνές δίκαιο.

Σε ό,τι αφορά σε άρθρα του διεθνούς τύπου που μιλούν για αυταρχισμό στην Ελλάδα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως «μεταδίδουν μία εικόνα σε πλήρη διάσταση με την πραγματικότητα, κανείς δεν πιστεύει στα σοβαρά πως ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας αυταρχικός ηγέτης».

Για την οικονομία και τα μέτρα στήριξης

«Οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά την οικονομία μέσα στο περιβάλλον των πρωτόγνωρων μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κρίσεων παρουσιάζουν δύο όψεις: από τη μια τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι η οικονομία μας έχει αποκτήσει πολύ γερά θεμέλια και καταγράφει εξαιρετικά θετικές επιδόσεις χάρις στο άρτια δομημένο εξαρχής σχέδιό μας και την επαγγελματική από την πλευρά της κυβέρνησης υλοποίησή του. Κι από την άλλη οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις ροές και τις τιμές του φυσικού αερίου δείχνουν να επιφυλάσσουν έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα για όλη την Ευρώπη», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Οι δύο αυτές παραπληρωματικές όψεις είναι η βασική αιτία που η Ελλάδα αντέχει και δεν έχει συνθλιβεί στις Συμπληγάδες των τεράστιων διεθνών πιέσεων. Αντέχουμε γιατί μέσα από μια σταθερή και αποτελεσματική διακυβέρνηση υπεραποδίδει η οικονομία μας. Ειδάλλως μια χώρα σαν και μας στη μεταμνημονιακή περίοδο θα είχε γονατίσει», τόνισε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε στοιχεία για την οικονομική κατάσταση της χώρας μας, δηλαδή τις άμεσες ξένες επενδύσεις που κατέγραψαν πέρυσι την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας 20ετίας, τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών που σημείωσαν το 2021 ιστορικό ρεκόρ, τον κύκλο εργασιών στο σύνολο των επιχειρήσεων που παρουσίασε αύξηση το πρώτο εξάμηνο του 2022 κατά 32% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019, τη μείωση του ποσοστού ανεργίας που ήταν στα 12,1% τον Ιούνιο και οι εργαζόμενοι φθάνουν τα 4,2 εκατομμύρια, η υψηλότερη ένδειξη από τον Φεβρουάριο του 2011. «Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 8,4% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο και βέβαια όπως είναι γνωστό σε όλους ο Τουρισμός έχει επιστρέψει πολύ δυναμικά, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφθασαν τα 2,6 δισεκ ευρώ τον Ιούνιο του 2022 και τα 5,1 δισεκ ευρώ σε επίπεδο εξαμήνου».

Υπογράμμισε ότι η πορεία αυτή μας δίνει τα όπλα για να αντέχουμε. Επανέλαβε ωστόσο ότι την ίδια στιγμή το διεθνές περιβάλλον σκεπάζουν σύννεφα που προοιωνίζουν έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα. Αναφέρθηκε στα λόγια του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο ότι η Ρωσία επιτίθεται συνολικά πλέον στην Ευρώπη με όπλο το φυσικό αέριο, με τις τιμές του να είναι δεκαπλάσιες σε σχέση με την αρχή της κρίσης εκτινάσσοντας μαζί και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και τροφοδοτώντας πρωτόγνωρες πληθωριστικές πιέσεις.

Για την εκτίμηση των προοπτικών που διαγράφονται και τη λήψη αποφάσεων αποφασίστηκε ήδη έκτακτη σύνοδος υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στις 9 Σεπτεμβρίου ενώ η Επιτροπή εργάζεται για μια επείγουσα παρέμβαση και μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είπε, και υπενθύμισε τις παρεμβάσεις του πρωθυπουργού για τη λήψη μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τις συγκεκριμένες προτάσεις που είχε διατυπώσει.

«Σε εθνικό επίπεδο η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι ξέρει και μπορεί να υψώνει αναχώματα στις αυξήσεις ώστε να ανακουφίσει σε ένα βαθμό την πίεση στην καθημερινότητα της ζωής των πολιτών», τόνισε ακολούθως ο κ. Οικονόμου με αναφορά σε μέτρα που έχουν ληφθεί για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και τη γενικότερη στήριξη στην κοινωνία έναντι της ακρίβειας.

Είπε στη συνέχεια ότι «οι πόροι όμως δεν είναι ανεξάντλητοι και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν η Πολιτεία σήμερα είναι σε θέση να στηρίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος το οφείλει και στη συνετή πολιτική, η οποία αύξησε τον δημόσιο πλούτο της χώρας. Συνεπώς όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός τα μέτρα θα είναι μετρημένα και ζυγισμένα έτσι ώστε οι πρόσκαιρες ανάγκες να μην ναρκοθετήσουν τις εθνικές προτεραιότητες».

Υπογράμμισε πως σε κάθε περίπτωση «απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης το επόμενο διάστημα είναι η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και η ανακούφιση των πολιτών στο μέγιστο δυνατό βαθμό».

Συνεχίζοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του αναφέρθηκε στο Μεταναστευτικό και συγκεκριμένα στην υπόθεση των 38 μεταναστών στον Έβρο. Είπε πως ο υπουργός ο κ. Μηταράκης καταθέτει σήμερα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αναφορά με τα στοιχεία που αφορούν τόσο την είσοδο των 38 μεταναστών από τον Έβρο το Δεκαπενταύγουστο όσο και τις αναφορές για το νεκρό παιδί. Σχετική ενημέρωση έγινε και χθες στη Βουλή και αυτό γιατί από την ανάλυση των έως τώρα δεδομένων προκύπτουν όπως τόνισε, «σημαντικές ανακολουθίες». Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα σχετικά στοιχεία που μαζί με άλλα τίθενται στη διάθεση της Δικαιοσύνης.

Υπογράμμισε πως απώλεια ζωής επί ελληνικού εδάφους δεν έχει επιβεβαιωθεί από καμία πηγή, από κανένα στοιχείο στη συγκεκριμένη περίπτωση και μέμφθηκε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, ως ανεύθυνη αλλά και εθνικά επιζήμια. Ο Γιάννης Οικονόμου κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι υιοθετεί την τουρκική προπαγάνδα και ότι θέλει ανοιχτά σύνορα, ενώ η κυβέρνηση αντιθέτως επιδιώκει κανόνες, τάξη και φύλαξη των συνόρων μας, «είναι μία πολιτική διαφορά, που θα την κρίνουν οι πολίτες», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας αναφέρθηκε στο ότι ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα εγγραφής σε προσωπικό γιατρό για τους πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους στις περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.