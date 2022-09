Κοινωνία

Κηδεία Θάλειας: σπαραγμός για το “τελευταίο αντίο” στην 19χρονη δόκιμο (εικόνες)

Ανείπωτη θλίψη και βαθύς πόνος σε συγγενείς, φίλους και τοπική κοινωνία, στην κηδεία της 19χρονης ναυτικής δοκίμου, Θάλειας Κορδαμπάλου.

Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στη 1 το μεσημέρι από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Αχιλλίου, όπου συγκεντρώθηκαν φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι για να αποχαιρετήσουν την 19χρονη. Έξω από την εκκλησία παραταγμένο ναυτικό άγημα προκειμένου να αποδώσει τις δέουσες τιμές.

Χθες Τετάρτη έφτασε στη Λάρισα η σορός της 19χρονης ναυτικής δοκίμου Θάλειας Κορδαμπάλου. Το στρατιωτικό αεροσκάφος C-130, το οποίο μετέφερε τη σορό, όπως και τους γονείς της Θάλειας από την Ιταλία, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της 110 Πτέρυγας Μάχης ενώ ακολούθησε αυτοκινητοπομπή προς το σπίτι της άτυχης κοπέλας. Κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας η σορός μεταφέρθηκε στο πατρικό σπίτι της 19χρονης, στη συνοικία Παπασταύρου. Η νεκροψία-νεκροτομή ολοκληρώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης και πλέον, οι ελληνικές Αρχές θα ενημερωθούν επισήμως με τα μεταφρασμένα έγγραφα που θα φτάσουν εντός των ημερών από την Ιταλία.

Το ύστατο «αντίο» στη Θάλεια θα πουν σήμερα Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι η οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και όλη η Λάρισα, καθώς η κηδεία θα τελεστεί από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου.

