Κόσμος

Ρωσία: Νεκρός ο Πρόεδρος της Lukoil - Έρευνα για την πτώση στο κενό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άλλος ένας Ρώσος ολιγάρχης έφυγε από τη ζωή κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες, μετά από πτώση από παράθυρο νοσοκομείου.



Νεκρός βρέθηκε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της δεύτερης μεγαλύτερης ρωσικής εταιρείας παραγωγής πετρελαίου Lukoil, Ραβίλ Μαγκάνοφ, όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από το παράθυρο νοσοκομείου στη Μόσχα.

Κάποια ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης την είδηση για τον θάνατο του 67χρονου Μαγκάνοφ, ο οποίος ήταν και αντιπρόεδρος της Lukoil, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές.

Ο 67χρονος Μαγκάνοφ νοσηλευόταν σε θάλαμο στον 6ο όροφο του του Κεντρικού Κλινικού Νοσοκομείου στην οδό Marshala Timoshenko.

Δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε την πτώση του επιχειρηματία.

H πετρελαϊκή εταιρεία εξεδωσε ανακοίνωση λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του Ραβίλ Μαγκάνοφ και απέδωσε το θάνατό του σε «σοβαρή ασθένεια».

«Με λύπη μας ανακοινώνουμε ότι ο Ravil Maganov, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της PJSC LUKOIL, πέθανε έπειτα από σοβαρή ασθένεια» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι στις αρχές Μαρτίου, το διοικητικό συμβούλιο της Lukoil είχε ζητήσει να τελειώσει η σύγκρουση στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατό, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στα θύματα «αυτής της τραγωδίας».

Ο Μαγκάνοφ κατέλαβε τη θέση του α’ εκτελεστικού αντιπροέδρου για την Εξερεύνηση και την Παραγωγή στην Lukoil το 2006.

Ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 1993 -λίγο μετά την ίδρυση της εταιρείας- και είναι διακεκριμένος ειδικός Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Bullying στον Πύργο - Μητέρα 14χρονου: Το παιδί φοβόταν τόσο που δεν μιλούσε σε κανέναν (βίντεο)

Τροχαίο: Θρήνος για την Ειρήνη που σκοτώθηκε λίγες ώρες πριν τον γάμο της

Μπακογιάννης: Ούτε αύξηση στα δημοτικά τέλη ούτε σβηστά φώτα (βίντεο)