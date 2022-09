Πολιτική

Επιτελικό κράτος: Δημόσιοι υπάλληλοι θα καλύπτουν νευραλγικές θέσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι εξήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών για την εκπαίδευση στην οποία θα υποβάλλονται στελέχη του Δημοσίου. Πόσες θα είναι οι πρώτες θέσεις που θα καλυφθούν μέσω του προγράμματος.

Στελέχη της δημόσιας διοίκησης θα εκπαιδευτούν μετά από μια απαιτητική και καινοτόμα διαδικασία επιλογής, προκειμένου να καλύψουν, μέσω τριών νέων ειδικοτήτων, νευραλγικές θέσεις του επιτελικού κράτους.

Πρόκειται για το ειδικό πρόγραμμα πιστοποίησης με τίτλο «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών», που παρουσίασαν ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Παρασκευή Δραμαλιώτη.

Σκοπός του προγράμματος είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και άλλα στελέχη του δημόσιου τομέα, που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, να προετοιμαστούν κατάλληλα για να διεκδικήσουν προκαθορισμένες θέσεις του νέου κλάδου «ΠΕ Επιτελικών Στελεχών» στην προεδρία της κυβέρνησης και στα υπουργεία. Οι νέες ειδικότητες είναι αυτές των Νομοτεχνών, των Αναλυτών Δημόσιων Πολιτικών και των Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής, με πρόσθετες οικονομικές απολαβές. Οι νομοτέχνες θα συνδράμουν στην κατάρτιση άρτιων από νομοτεχνικής πλευράς κειμένων κανονιστικού χαρακτήρα (νόμοι, διατάγματα, εγκύκλιοι κ.λπ.). Οι αναλυτές δημοσίων πολιτικών θα εκπαιδευτούν μεταξύ άλλων στην αξιοποίηση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, χρήσιμων για εμπεριστατωμένες και αιτιολογημένες δημόσιες πολιτικές. Οι αναλυτές ψηφιακής πολιτικής θα είναι εξειδικευμένοι στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ψηφιακή καινοτομία.

Κατά την πρώτη εφαρμογή, θα καλυφθούν συνολικά 350 θέσεις εκ των 175 να απευθύνονται σε υπαλλήλους - αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ, 140 σε υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς της γενικής κυβέρνησης και 35 από φοιτητές της ΕΣΔΔΑ. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται τετραετής προϋπηρεσία σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι εξετάσεις για εισαγωγή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα εξ αποστάσεως με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, που όπως διαβεβαίωσε ο κ. Βορίδης διασφαλίζουν την ακεραιότητα της διαδικασίας. Τα σύγχρονα αυτά τεχνολογικά εργαλεία είναι σε θέση να ανιχνεύσουν ακόμα και την ύπαρξη κινητού τηλεφώνου στο χώρο όπου ο κάθε υποψήφιος θα κληθεί να απαντήσει online σε 100 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ έως τις 14 Σεπτεμβρίου. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το β' δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα έχει τρίμηνη διάρκεια κατά την οποία θα διδάξουν Έλληνες ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες διεθνούς κύρους. Ολοκληρώνεται στα τέλη Φεβρουαρίου 2023 και οι έχοντες το σχετικό πιστοποιητικό αναμένεται να στελεχώσουν τις συγκεκριμένες θέσεις τον επόμενο μήνα.

Το πρόγραμμα και η εισαγωγική γραπτή δοκιμασία σχεδιάστηκαν από το ΕΚΔΔΑ σε συνεργασία με τη γενική γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του υπουργείου Εσωτερικών με την υποστήριξη και τεχνογνωσία της D.G. REFORM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Expertise France και του γαλλικού Εθνικού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (Institut Νational du Service Public -INSP, πρώην Ecole National d' Administration-ΕΝΑ).

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Κακοκαιρία με καταιγίδες και χαλάζι την Παρασκευή

ΕΟΔΥ: Σημεία για rapid test δωρεάν την Παρασκευή