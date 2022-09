Κοινωνία

Φωτιά στην Σαλαμίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση. Στη "μάχη" και εναέριες δυνάμεις.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στην Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση πάνω από το Ελληνικό Σαλαμίνας και δεν απειλεί οικιστικό κομμάτι.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 6 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σαλαμίνα. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 1, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Άρειος Πάγος - Μηταράκης: εμπλοκή τρίτων στην υπόθεση των 38 μεταναστών στον Έβρο

Κίνητρα για επιστροφή στην θέρμανση με πετρέλαιο

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Παράταση για την υποβολή δικαιολογητικών