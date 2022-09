Οικονομία

Ρεύμα: Η τιμή της μεγαβατώρας πέφτει την Παρασκευή

Περαιτέρω πτώση παρουσιάζει αύριο η τιμή του ρεύματος στο Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Περαιτέρω πτώση παρουσιάζει αύριο η τιμή του ρεύματος στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, καθώς διαμορφώνεται στην προημερήσια αγορά στα 543,37 ευρώ ανά μεγαβατώρα (από 582,94 ευρώ σήμερα και 697,41 ευρώ χθες). Η ζήτηση καλύπτεται κατά 38,6 % από μονάδες φυσικού αερίου, 19,7 % λιγνίτες, 17,2 % Ανανεώσιμες Πηγές και 13,5 % εισαγωγές.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στο Χρηματιστήριο της Ολλανδίας διαμορφώνονται σήμερα κοντά στα χθεσινά επίπεδα (240 ευρώ ανά μεγαβατώρα) εν αναμονή των αποφάσεων της ΕΕ για μέτρα αποκλιμάκωσης των τιμών της ενέργειας.

