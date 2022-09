Πολιτική

Τσελίκ: Η Ελλάδα είναι που παρενοχλεί

Νέες βολές κατά της Ελλάδας από τον Ομέρ Τσελίκ, αλλά και από τον Μπαχτσελί.

«Εχθρική κίνηση» χαρακτήρισε «το κλείδωμα ραντάρ από S300», ο Ομέρ Τσελίκ, σημειώνοντας πως «υπάρχει αντίφαση», αφού, όπως είπε σε δηλώσεις του, «από τη μια η Τουρκία επειδή δέχθηκε κριτική, που πήρε τους S-400, ενώ η για την Ελλάδα κλείδωσε ραντάρ Τουρκίας, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά».

«Η Ελλάδα είναι αυτή που παρενοχλεί», είπε, τονίζοντας πως, «η Αεροπορία μας έδωσε την απάντηση που έπρεπε».

Κατηγόρησε, τέλος, την Ελλάδα για προπαγάνδα ψεύδους και υποστήριξε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε κράτος στο οποίο βρίσκονται παράνομα κινήματα και πως έγινε «το στρατηγείο ξένων κρατών».

Λίγο νωρίτερα, ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ζήτησε κυρώσεις κατά της Ελλάδας. Ο Μπαχτσελί, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, χαρακτηρίζει «πειρατεία που δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη, το δήθεν κλείδωμα των τουρκικών F16 από τους S300 της Ελλάδας». Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα σκηνοθέτησε τις δήθεν παρενοχλήσεις «για να ξεχειλίσει το ποτήρι».

Τα έβαλε ακόμη και με την τουρκική αξιωματική αντιπολίτευση λέγοντας ότι «οι προβοκάτσιες της Ελλάδας δεν είναι στην ατζέντα της. Η αξιωματική αντιπολίτευση της Τουρκίας» σύμφωνα με τον Ντεβλέτ Μπαχτσελί «αδιαφορεί για τον αγώνα της Γαλάζιας Πατρίδας».





