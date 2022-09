Κοινωνία

Ελληνικά διαβατήρια: Διπλάσια ισχύς από σήμερα

Αλλαγές από σήμερα στην ισχύ των διαβατηρίων των Ελλήνων πολιτών.

Διπλασιάζεται από σήμερα ο χρόνος της χρονικής ισχύος των διαβατηρίων των Ελλήνων πολιτών, από 5 σε 10 χρόνια, καθώς τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η σχετική νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε πριν από λίγο καιρό και με την οποία τροποποιήθηκε η χρονική ισχύς των διαβατηρίων, που εκδίδονται από εδώ και στο εξής, των ενηλίκων καθώς και των ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει τα 14 έτη.

Η εφαρμογή αυτής της ρύθμισης, όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εκτός των άλλων έχει και μία άλλη πολύ σημαντική παράμετρο: Μειώνεται κατά τουλάχιστον 56.544.000 ευρώ, προς όφελος του Δημοσίου, το κόστος για την κατασκευή των νέων εγγράφων (διαβατήρια, ταυτότητες, διπλώματα οδήγησης, κλ.π.), γι' αυτό ματαιώνεται ο διαγωνισμός για την σύμβαση και θα προκηρυχθεί νέος, με τα καινούργια δεδομένα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο, λόγω του διπλασιασμού χρονικής ισχύος των διαβατηρίων, με ομόφωνη-σύμφωνη εισήγηση όλων των αρμοδίων υπηρεσιών του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και του αρμοδίου τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ) προς το οποίο υπεβλήθη σχετικό ερώτημα, καταγράφεται ουσιώδης αλλαγή τόσο των οικονομικών, όσο και των τεχνικών παραμέτρων που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης της προμήθειας «Νέου Ολοκληρωμένου Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας» (ΟΠΣΕΑ).

Η οικονομική μείωση υπολογίζεται στο παραπάνω ποσό και για τον λόγο αυτό η υπηρεσία διαβατηρίων εισηγήθηκε προς τον αρμόδιο υπουργό τη ματαίωση της προόδου της διαδικασίας σύναψης της παραπάνω σύμβασης, στο σύνολό της. Η απόφαση για τη ματαίωση του διαγωνισμού, όπως τονίζεται, είναι πλήρως αιτιολογημένη και το Δημόσιο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης στους συμμετέχοντες, όπως ρητά προβλέπεται σε σχετικό όρο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, γεγονός για το οποίο ομοφώνως γνωμοδότησε καταφατικά και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Από το υπουργείο υπογραμμίζεται ότι με τη διάταξη για τον διπλασιασμό χρονικής ισχύος των διαβατηρίων εναρμονίζεται πλέον η χώρα με τα διεθνή πρότυπα διάρκειας ισχύος των διαβατηρίων, αλλά και την απόκτηση υψηλών προδιαγραφών εγγράφων ασφαλείας που εκδίδει στο εξής, πλήρως συμβατών με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς.

«Πρόκειται για μια ρύθμιση που, μεταξύ άλλων, και χωρίς να μεταβάλλονται τα απαιτούμενα πάγια τέλη χαρτοσήμου για τους πολίτες, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου για τη μείωση γραφειοκρατίας, την εξοικονόμηση επιπλέον ένστολου προσωπικού από διεκπεραιωτικές υποθέσεις, προκειμένου να διατεθεί σε υπηρεσίες ασφαλείας των πολιτών, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την περιστολή, εν γένει, των άσκοπων δαπανών και εργατοωρών», σημειώνεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

