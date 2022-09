Παράξενα

Παιδί πήγε σχολείο με... γεμάτο όπλο - Συνελήφθη ο πατέρας του

Το παιδί παραπέμφθηκε σε δικαστήριο ανηλίκων. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο πατέρας του.

Ένα παιδί 4 ετών πήγε στο σχολείο του έχοντας μαζί του ένα γεμάτο όπλο, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές του Τέξας, λίγες ημέρες έπειτα από ένα παρόμοιο επεισόδιο στην Αριζόνα.

Το πρωί της Τετάρτης, ένας αστυνομικός που δεν ήταν σε υπηρεσία εκείνη τη στιγμή, ενημέρωσε ότι «ένας μαθητής 4 ετών είχε στην κατοχή του ένα γεμάτο πιστόλι» στο δημοτικό σχολείο του Κόρπους Κρίστι, σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης αυτής, στο νότιο Τέξας.

Αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του παιδιού και εντόπισαν τους ιδιοκτήτες του όπλου, τους γονείς του. Ο πατέρας, ηλικίας 30 ετών, συνελήφθη και κατηγορείται ότι κατέστησε προσβάσιμο στο παιδί το πυροβόλο όπλο, καθώς επίσης και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Πολύνεκρες επιθέσεις με πυροβόλα όπλα σημειώνονται συχνά στα αμερικανικά σχολικά ιδρύματα. Τον Μάιο, το Ουβάλντε του Τέξας, από επίθεση ενόπλου σκοτώθηκαν 19 μαθητές ενός δημοτικού σχολείου και δύο δασκάλες. Την Δευτέρα, ένας 7χρονος μαθητής πήγε στο σχολείο του στο Κότσάιζ της Αριζόνας έχοντας μέσα στο σχολικό σακίδιό του ένα όπλο και σφαίρες. Αφού ο πατέρας του παιδιού κατήγγειλε την εξαφάνιση ενός άλλου όπλου του, οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα βρήκαν το δεύτερο, κρυμμένο στο σχολείο. Κατά την ανάκριση, οι γονείς παραδέχτηκαν ότι είχαν τοποθετήσει τα όπλα σε σημεία που θεωρούσαν ασφαλή, μακριά από τα παιδιά (…) αλλά φαίνεται ότι ο μικρός μαθητής κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση και να τα μεταφέρει στο σχολείο, ανέφερε ο σερίφης της πόλης.

Το παιδί παραπέμφθηκε σε δικαστήριο ανηλίκων.

Περίπου 400 εκατομμύρια όπλα κυκλοφορούν στις ΗΠΑ, δηλαδή περισσότερα από τον αριθμό των κατοίκων της χώρας.

