Τουρκία: Πυροβολισμοί στην έδρα της Τουρκικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου

Πυροβολισμοί στην έδρα της Τουρκικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

Στόχος πυροβολισμών έγινε σήμερα (1/09) η έδρα της Τουρκικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (TFF) κοντά στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς να τραυματιστεί κανείς, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και επιβεβαίωσε ένας αξιωματούχος.

Σύμφωνα με το ιδιωτικό ειδησεογραφικό πρακτορείο DHA, επτά σφαίρες ερρίφθησαν από το εξωτερικό του κτιρίου στοχεύοντας το γραφείο του προέδρου της Ομοσπονδίας καθώς και μια αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται στον από κάτω όροφο. Οι δράστες διέφυγαν με αυτοκίνητο, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η έδρα της TFF βρίσκεται στη Ρίβα, στα βορειοανατολικά της Κωνσταντινούπολης, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Ο Ομέρ Τσελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος AKP, είπε ότι μίλησε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Μεχμέτ Μπουγιουκεσί, μετά το επεισόδιο.

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Αλί Γιερλίκαγια, ανέφερε μέσω του Twitter ότι διενεργείται έρευνα για την υπόθεση.

