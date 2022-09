Αθλητικά

Eurobasket: Νίκη - θρίλερ της Τουρκίας επί του Μαυροβουνίου

Η Τουρκία... φλέρταρε με την ήττα στην πρεμιέρα των υποχρεώσεων της στον 1ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2022, στην Τιφλίδα, αλλά «σώθηκε» από τον Φουρκάν Κορκμάζ

Η Τουρκία... φλέρταρε με την ήττα στην πρεμιέρα των υποχρεώσεων της στον 1ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2022, στην Τιφλίδα, αλλά «σώθηκε» από τον Φουρκάν Κορκμάζ. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε στο... νήμα με 72-68 του Μαυροβουνίου, μπαίνοντας με το... δεξί στη διοργάνωση.

Η άμυνα και τα εντυπωσιακά ποσοστά ευστοχίας του Μαυροβουνίου κοντά στο καλάθι, βοήθησαν την ομάδα του Μπόσκο Ράντοβιτς να πιστέψει στη νίκη, όταν ήλεγξε τον αγώνα στην τέταρτη περίοδο και προηγήθηκε με 66-61 στο 36΄.

Έχοντας ψυχραιμία στις επιλογές του το Μαυροβούνιο κράτησε το προβάδισμα μέχρι το 38΄, γράφοντας το 68-65. Ωστόσο, οι Τούρκοι με τον Κορκμάζ να σημειώνει 5 σερί πόντους, μαζί με το πολύτιμο τρίποντο της εκπνοής, σημείωσαν την ανατροπή και έμειναν μακριά από... εμφράγματα.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Σέιν Λάρκιν με 18 πόντους και 7 ασίστ, ενώ 15 πόντους πρόσθεσε ο Τσεντί Οσμάν. Από το Μαυροβούνιο ξεχώρισε ο Μπόγιαν Ντούμπλεβιτς με 18 πόντους

Τα δεκάλεπτα: 14-18, 41-31, 53-51, 72-68

