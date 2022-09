Πολιτική

Μητσοτάκης για Θεσσαλονίκη: Σχέδιο με 30 έργα για το 2030

Τις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστεί το κυβερνητικό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη. Τι ειπώθηκε για τα γήπεδα των τριών ομάδων.

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με περισσότερα από 30 έργα για τη Θεσσαλονίκη του 2030, ύψους αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ, θα παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ολοκλήρωση των συσκέψεων που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων και εκλεγμένους της αυτοδιοίκησης, ενόψει της 86ης ΔΕΘ.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε σαφή " την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να υλοποιήσει ένα σχέδιο έργων που όμοιό του δεν έχει ποτέ γνωρίσει η Θεσσαλονίκη στο παρελθόν, ώστε το 2030 η Θεσσαλονίκη πραγματικά να είναι η πόλη που αξίζει στους κατοίκους της, στους φοιτητές της, στους επενδυτές που θα έρθουν να επενδύσουν".

Το σχέδιο αυτό σημείωσε ότι περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε τέσσερις βασικούς άξονες. Στις υποδομές, στην υγεία και την πρόνοια, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, αλλά και αναπλάσεις και επεμβάσεις που αναβαθμίζουν συνολικά την Θεσσαλονίκη πολιτιστικά, αθλητικά και δίνουν πρόσβαση σε χώρους πρασίνου και αναψυχής.

Το σχέδιο έχει τυπωθεί σε ένα τεύχος που φέρει στο εξώφυλλο τον αριθμό "30" και θα παρουσιαστεί αναλυτικά από τον υφυπουργό Μακεδονίας και Θράκης Σταύρο Καλαφάτη την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ στη συνέχεια θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υφυπουργείου και θα μπορεί να το δει ο κάθε πολίτης.

"Ο στόχος του σχεδίου είναι διπλός. Πρώτον, βγάζει την πόλη προς τα έξω, στη νέα εποχή και της δίνει μία δυναμική πρωτόγνωρη, μέσα από μία, για πρώτη φορά, ολιστική πολεοδομική, χωροταξική προσέγγιση. Και το δεύτερο, κάνει τις κινήσεις εκείνες προς τη δυτική Θεσσαλονίκη, αν σκεφθεί κανείς έργα όπως το ογκολογικό νοσοκομείο, το παιδιατρικό και η ανάπλαση του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά", είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ΥΜΑΘ Σταύρος Καλαφάτης.

Ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

«Σας ευχαριστώ πολύ, είχαμε μια ακόμα πολύ παραγωγική συζήτηση ενόψει της τακτικής προετοιμασίας που κάνουμε κάθε χρονιά πριν από την ετήσια παρουσία μας στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, πολύ αναλυτικές συζητήσεις με τους εμπορικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της πόλης. Και βέβαια είχαμε και την ευκαιρία να εξετάσουμε αναλυτικά την εξέλιξη του κυβερνητικού σχεδίου ειδικά για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Είναι ένα σύνολο πολλαπλών, διαφορετικών, παράλληλων πρωτοβουλιών, που αλλάζουν σταδιακά και αναβαθμίζουν προς το καλύτερο την πόλη και τη ζωή των κατοίκων της.

Δεν θα παρουσιάσω αναλυτικά όλο το εύρος των παρεμβάσεων, διότι συζητάμε για παραπάνω από 30 σημαντικά έργα τα οποία και τελικά θα συγκροτήσουν τη Θεσσαλονίκη του 2030. Το έντυπο αυτό το οποίο σας δείχνω θα παρουσιαστεί αναλυτικά από τους αρμόδιους φορείς στις αρχές της επόμενης εβδομάδος και η σχετική πληροφορία θα είναι διαθέσιμη για όλους στον ιστότοπο του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης.

Ενδεικτικά αναφέρω, ότι μιλάμε για παρεμβάσεις σε τέσσερις βασικούς άξονες πολιτικής: παρεμβάσεις στις υποδομές, στην υγεία και την πρόνοια, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, αλλά και αναπλάσεις και επεμβάσεις που αναβαθμίζουν σημαντικά τη Θεσσαλονίκη πολιτιστικά, αθλητικά και ως προς την πρόσβαση σε χώρους πρασίνου και αναψυχής.

Θα χρειαζόμουν, αγαπητέ μου Υπουργέ, τουλάχιστον μία ώρα για να διατρέξω όλα τα έργα αναλυτικά. Δεν θα το κάνω. Θα σταθώ μόνο ενδεικτικά σε έργα όπως το Μετρό, το οποίο νομίζω ότι όλοι πια οι Θεσσαλονικείς πρέπει να είναι απολύτως πεπεισμένοι ότι το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί και θα γίνει πραγματικότητα. Γνωρίζετε τις μεγάλες δυσκολίες που χρειάστηκε να ξεπεράσουμε. Η Θεσσαλονίκη θα έχει και σύγχρονο Μετρό και αρχαία στο σταθμό Βενιζέλου, όπως ακριβώς είχαμε δεσμευθεί.

Θα αναφερθώ ενδεικτικά στο πάρα πολύ σημαντικό έργο του flyover, το οποίο αποτέλεσε μία αποκλειστικά κυβερνητική πρωτοβουλία ως προς την ωρίμανσή του και ως προς την επιλογή του αναδόχου, και βέβαια μια σειρά από παρεμβάσεις στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αλλά και πολλά άλλα οδικά έργα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ως προς την υγεία και την πρόνοια, η απόφασή μας για το νέο ογκολογικό νοσοκομείο έχει γίνει πράξη. Γνωρίζουμε τον χώρο, δίπλα στα δύο σημαντικά νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, και ωριμάζουμε πολύ γρήγορα τις σχετικές μελέτες.

Σε ζητήματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, να σταθώ ιδιαίτερα στη μετατροπή της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης στο Καλοχώρι, αλλά και στην πολύ μεγάλη ταχύτητα με την οποία προχωρά το project του Thess INTEC.

Και τέλος, για τα ζητήματα των αναπλάσεων και των παρεμβάσεων στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, δύο σημαντικά γήπεδα της Θεσσαλονίκης: η ολοκλήρωση του Προεδρικού Διατάγματος για το γήπεδο του ΠΑΟΚ και η πολύ γρήγορη ωρίμανση της διπλής ανάπλασης με μετακίνηση του γηπέδου του 'Αρη σε οικόπεδο του ΟΑΕΔ και μια σημαντική ανάπλαση στον χώρο του παλιού Χαριλάου.

Όλα αυτά, Υπουργέ μου, θα παρουσιαστούν αναλυτικά και θα πιστοποιήσουν την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να υλοποιήσει ένα σχέδιο έργων, όμοιο του οποίου δεν έχει ποτέ γνωρίσει η Θεσσαλονίκη στο παρελθόν, ώστε το 2030 η Θεσσαλονίκη πραγματικά να είναι η πόλη που αξίζει στους κατοίκους της, στους επισκέπτες της, στους φοιτητές της, στους επενδυτές οι οποίοι θα έρθουν να επενδύσουν σε αυτήν την πανέμορφη πόλη.

Σας ευχαριστώ πολύ».

Στις διαδοχικές συσκέψεις που είχε ο Πρωθυπουργός συμμετείχαν, από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος, ηΑναπληρωτής Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης και βουλευτής της ΝΔ Α' Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών αρμόδιος για τις Υποδομές Γιώργος Καραγιάννης, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γιάννης Μπρατάκος, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννης Κωτσιόπουλος, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης και η επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Αντωνίου.

Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία Χρίστος Δήμας, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης Θανάσης Κοντογεώργης, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, Χρήστος Βίνης και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

Στις συναντήσεις έλαβαν μέρος, επίσης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Συμμετείχαν ακόμα ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ 'Ανθιμος Αμανατίδης, ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΘ Αθανάσιος Λιάγκος, ο Πρόεδρος του ΔΣ του Αττικό Μετρό Νικόλαος Ταχιάος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Αττικό Μετρό Νικόλαος Κουρέτας.

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε πρώτα με τους βουλευτές Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνάντηση μετείχαν οι βουλευτές Α' Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Ελένη Ράπτη, Στράτος Σιμόπουλος, 'Αννα Ευθυμίου, Δημήτρης Κούβελας, οι βουλευτές Β΄ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου, Σάββας Αναστασιάδης και Δημήτρης Βαρτζόπουλος και ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη Ζήσης Ιωακείμοβιτς.

