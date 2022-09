Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Συνάντηση με Μητσοτάκη για τη Νέα Τούμπα

Για τις εξελίξεις σχετικά με το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη.

Σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και παρουσία του υφυπουργού Εσωτερικών, Σταύρου Καλαφάτη, παραβρέθηκαν οι Μάκης Γκαγκάτσης, Θανάσης Κατσαρής και Γιάννης Δημογιάννης (Υπεύθυνος Εγκαταστάσεων και Ανάπτυξης Κτηριακών Οικοδομών).

Η πλευρά του ΠΑΟΚ ενημέρωσε για τις εξελίξεις της Νέας Τούμπας. Συγκεκριμένα ο Μάκης Γκαγκάτσης είπε: «Από τις 10 Ιουνίου που παραλάβαμε το Προεδρικό Διάταγμα, σε 70 μέρες έχουμε τα σχέδια που θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση, το masterplan που χρειάζεται έγκριση από την Περιφέρεια και το Δήμο μέσα στο 2022. Παράλληλα, ως την άνοιξη χρειάζεται η έγκριση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έκδοση αδειών. Επίσης πρέπει να λυθεί το θέμα του Καυτανζογλείου για την μετεγκατάσταση».

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε επίσης ότι η ομάδα βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Δήμο Θέρμης για την κατασκευή νέου προπονητικού κέντρου.

Ο Θανάσης Κατσαρής εκ μέρους του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, έθεσε το θέμα της ισονομίας στο θέμα του γηπέδου, σχετικά με την στήριξη που έλαβαν οι υπόλοιπες ομάδες κατά την κατασκευή των γηπέδων τους. Ζήτησε επίσης να παραχωρηθούν ανενεργοί αθλητικοί χώροι της Θεσσαλονίκης στον ΑΣ, όσο θα χτίζεται το νέο γήπεδο.

