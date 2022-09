ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Mad Clip: Σαν σήμερα σκοτώθηκε σε τροχαίο ο αγαπημένος τράπερ

Ήταν Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021, όταν ο Mad Clip, ένας από τους πιο δημοφιλείς στη νέα γενιά τράπερ, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο Mad Clip (Παναγιώτης Peter Αναστασόπουλος), (Νέα Υόρκη, 25 Μαΐου 1987 - Βουλιαγμένη Αττικής, 2 Σεπτεμβρίου 2021) ειναι και θα είναι Ελληνοαμερικανός τράπερ και επιχειρηματίας. Ήταν μέλος της Capital Music έχοντας κυκλοφορήσει πολλές επιτυχίες όπως το κομμάτι: Dealer, μετά από το οποίο ακολούθησαν πολλά ακόμα hits όπως: Hustla , Baby, Χιλιόμετρα, Areti , Gucci, Συνθήκες, ΜΑΜΑ , Κότερα, Ελπίδα, Μπορεί, Fimi και πολλά άλλα.

Ο ράπερ Τάκι Τσαν τον βοήθησε να κυκλοφορήσει το πρώτο του single στα ελληνικά με τίτλο "Είμαι Τρελός" σε ηλικία 29 ετών. Στη συνέχεια, υπέγραψε συμβόλαιο με την δισκογραφική εταιρεία Capital Music. Υπήρξε από το 2004 μέλος του συγκροτήματος "Οutkast Excellence" μαζί με: Constantine The G, N.O.E., Tarek και άλλους καλλιτέχνες, όπου ερμήνευε σε αγγλικό στίχο.

Είχε συνεργαστεί με την Ελένη Φουρέιρα, την Ζοζεφίν, αλλά και άλλους γνωστούς καλλιτέχνες του χώρου της ραπ και της τραπ μουσικής.

Γεννήθηκε στην Νέα Υόρκη στις 25 Μαΐου 1987. Καταγόταν από οικογένεια ομογενών, με τη μητέρα του να κατάγεται από μετανάστες της δεκαετίας του 1950. Από το 1999 και έπειτα, μοίραζε τη ζωή του ανάμεσα σε Ελλάδα και Αμερική για πολλά χρόνια, ζώντας στο Παλαιό Φάληρο, τόπο κατοικίας του πατέρα του.[9] Ζούσε στην Ελλάδα μόνιμα από το 2016 όπου και έγινε γνωστός, παρά τη φιλοδοξία του να πετύχει στο εξωτερικό.[10] Ο Mad Clip εξέφραζε την προτίμηση του στην πολυτελή ζωή με ακριβά αυτοκίνητα και ρούχα, τόσο σε επίπεδο ιδιωτικής ζωής, όσο και στα τραγούδια του. Ήταν ένας από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές των τελευταίων ετών, με πολλά τραγούδια του να βρίσκονται υψηλά στα τσαρτ. Έχει αναφερθεί ότι λόγω του έργου του, ο Mad Clip συνέβαλε σημαντικά στην άνοδο της δημοτικότητας της μουσικής τραπ στην Ελλάδα. Από το 2017 διατηρούσε σχέση με την σύντροφο του, Αρετή, για την οποία είχε γράψει και τραγούδι το οποίο έχει το όνομά της, καθώς και αποτελούσε πηγή έμπνευσης για αυτόν.

Είχε κερδίσει οχτώ φορές πλατινένια πιστοποίηση των δίσκων του στην Ελλάδα, ισοδύναμη με 160.000 αντίτυπα. Έχει εμφανιστεί πέντε φορές πρώτος στα τοπικά τσαρτ που καταρτίζει η IFPI Greece.

Τον τελευταίο καιρό είχε προχωρήσει στις επιχειρήσεις, στο franchise με καντίνες με μακαρονάδες Lagom. Υπάρχουν τρία μαγαζιά σε Περιστέρι, Γλυφάδα και Νέα Σμύρνη, ενώ είχε σχεδιαστεί το άνοιγμα άλλων πέντε πριν από τον θάνατό του.

Ο Mad Clip σκοτώθηκε έπειτα από τροχαίο στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, στις 02:30, στη λεωφόρο Αθηνάς και Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα και έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους ενώ οδηγούσε είχε αρνηθεί να σταματήσει σε σήμα αστυνομικών με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη υψηλής ταχύτητας κατά τη διάρκεια της οποίας διέπραξε πληθώρα παραβάσεων, μεταξύ των οποίων απείθεια κατά των αρχών και τέσσερις παραβιάσεις κόκκινου σηματοδότη. Σε βάρος του δεν ασκήθηκε καμία δικογραφία και την άλλη μέρα αφέθηκε ελεύθερος.

Ο θάνατός του επηρέασε πολλούς τραγουδιστές και θαυμαστές του, μερικοί εκ των οποίων άφησαν λουλούδια στην θέση στην οποία έλαβε χώρα το τροχαίο. Οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το τροχαίο αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες δεν απέκλεισαν την εμπλοκή δεύτερου οχήματος στο τροχαίο αυτό. Κηδεύτηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2021 στο Κοιμητήριο του Παλαιού Φαλήρου με πλήθος θαυμαστών οι οποίοι θέλησαν να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία. Κατά τη διάρκεια της κηδείας προκλήθηκαν φθορές σε τάφους του νεκροταφείου από τους παρευρισκόμενους.

Τον Απρίλιο του 2022 κυκλοφόρησε ο νέος του δίσκος με όνομα "Money And Drugs Can't Live In Poverty" από τους φίλους και συνεργάτες του, το οποίο είναι και το τελευταίο άλμπουμ του καλλιτέχνη, το οποίο συμπεριλαμβάνει και την Deluxe έκδοσή του η οποία κυκλοφόρησε λίγους μήνες αργότερα. Περιέχει συνεργασίες με τους: FY, Light, Trannos, Billy Sio, Immune, Rack και άλλους γνωστούς καλλιτέχνες.

